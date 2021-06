Un Cameron Payne record en attendant Chris Paul

Avant de porter les couleurs des Suns, Cameron Payne a connu un long chemin de croix. Arrivé dans la Grande Ligue en tant que 14e choix de Draft, l’ex coéquipier de Russell Westbrook a longtemps déçu.

Arrivé dans l’Arizona juste en amont de la « bulle », l’ancien des Cavs mais aussi des Bulls a pourtant élevé son niveau de jeu afin d’être conservé par le management afin de devenir le remplaçant officiel de Chris Paul.

Et en l’absence du « Point God », Cameron Payne assure parfaitement l’intérim, au point même d’être le meilleur scoreur du Game 2 face aux Clippers.

Une belle revanche pour lui qui, à 26 ans, semble avoir trouvé l’environnement idéal. « Honnêtement je fais le boulot en attendant C (Chris Paul). Ça parait fou mais c’est simplement ce que je fais, je prends la relève avant le retour de C. Si je dois scorer, je score, si je dois passer, je passe. Je me concentre juste sur les pertes de balle. Je dois garder la même identité parce que je suis un meneur. Je joue mon jeu et je fais avec le résultat qui arrive » détaille ainsi simplement le meneur en conférence de presse pour expliquer sa performance.

Chris Paul en mentor

Grâce à son record en carrière à 29 points (12/24), 9 passes, 2 interceptions et ses 2 contres, son équipe continue sa marche en avant vers les Finals NBA, même si la route est encore longue.

« On ne change rien » explique Deandre Ayton sur la forme de son équipe, et la capacité du groupe à gérer les absences. « Quelqu’un élève son niveau quand une superstar ne joue pas et on continue de jouer de la même manière. Cam (Cameron Payne) a vraiment élevé son niveau, il a pris des gros tirs et marqué des lay-up très durs. En voyant comment il progresse et le travail abattu, c’était évident qu’il allait faire un match comme ça. »

Le pivot a notamment expliqué la relation qui lie CP3 et l’un des héros du Game 2. « CP (Chris Paul) a pris Cam Payne sous son aile. Chris Paul est habituellement le premier arrivé à l’entrainement mais vous voyez Cam Payne juste derrière lui, en train de lui poser des questions. Ils vont à la salle le matin et regardent la vidéo ensemble. Cam a une approche totalement différente, il est à un autre niveau. C’était évident qu’il sorte un match comme ça et il fait preuve d’une vraie constance. Il joue dur des deux côtés du terrain et j’adore sa passion. »

De quoi faire très mal aux Clippers.

« Nous n’avons tout simplement pas eu de réponse face à Cameron Payne », pestait Tyronn Lue. « Il a attaqué toute la soirée. Sa vitesse et sa rapidité nous ont vraiment fait mal pendant tout le match. »