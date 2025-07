Les Pelicans prolongent Herb Jones jusqu’en 2030

Comme imaginé, on tient beaucoup à Herb Jones en Louisiane, puisque ESPN annonce que les Pelicans le re-signent pour 68 millions de dollars sur trois ans.

Il était déjà lié à eux jusqu'en 2027, avec un total de 28.8 millions de dollars à toucher sur les deux années à venir, mais le voilà maintenant lié à New Orleans jusqu'en 2030, recevant environ 97 millions de dollars sur les cinq prochaines années. À noter que la dernière (2029/30) n'est pas garantie, car il s'agira d'une « player option ».

À lui de retrouver la santé

C'est en tout cas un petit pari de la part des Pelicans, puisque Herb Jones sort tout juste d'une saison tronquée par ses blessures à l'épaule. Limité à seulement 20 matchs, il tournait à 10.3 points, 3.9 rebonds, 3.3 passes et 1.9 interception de moyenne (en 32 minutes), s'avérant toujours indispensable en défense.

Car, quand il est à 100% sur le plan physique, l'ailier de 26 ans est un véritable « game changer » sur le plan défensif. Le genre de joueur capable de terminer 5e de la course au Défenseur de l'année 2024 et dans la « All-Defensive First Team ». Alors même que La Nouvelle-Orléans ne l'a drafté qu'en 35e position en 2021…

C'est d'ailleurs en 2024 que Herb Jones a jusqu'à présent signé sa meilleure saison : 11.0 points, 3.6 rebonds, 2.6 passes et 1.4 interception de moyenne (en 31 minutes). Avec, surtout, de vrais progrès au niveau du shoot : 50% au tir, 42% à 3-points et 87% aux lancers-francs.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Herb Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 78 30 47.6 33.7 84.0 1.3 2.5 3.8 2.1 3.1 1.7 1.3 0.8 9.5 2022-23 NOP 66 30 46.9 33.5 76.4 1.5 2.6 4.1 2.5 3.2 1.6 1.3 0.6 9.8 2023-24 NOP 76 31 49.8 41.8 86.7 1.0 2.6 3.6 2.6 2.9 1.4 1.2 0.8 11.0 2024-25 NOP 20 32 43.6 30.6 82.5 1.1 2.8 3.9 3.2 3.3 1.9 1.8 0.5 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.