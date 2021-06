Devin Booker ne se cache pas derrière son masque

Touché dans le Game 2, tel un boxeur après un combat, Devin Booker était bien sur le parquet de Los Angeles pour ce Game 3. Avec un détail en plus : un masque pour protéger son nez cassé à trois endroits !

Devin Booker a surtout souffert la veille de la rencontre, avant le départ de Phoenix pour rejoindre Los Angeles, quand les médecins l’ont manipulé.

« C’était le pire moment », explique-t-il en conférence de presse. « Habituellement, on fait cette procédure sous anesthésie générale, mais là, comme on avait un vol à prendre quelques heures après, ils m’ont simplement fait une anesthésie locale. J’ai eu huit piqûres, pour me remettre le nez en place. »

Pour se préparer le mieux possible à jouer malgré un masque sur le visage, l’arrière de Phoenix a consulté le spécialiste dans ce domaine : Rip Hamilton, qui a porté cet accessoire une grande partie de sa carrière.

« C’était mon joueur préféré », assure Devin Booker. « J’avais eu des petites conversations avec lui dans le passé, et j’ai pensé que c’était le moment idéal pour lui parler et lui demander des conseils. Il m’a dit qu’il se sentait à l’aise pour pénétrer avec, comme s’il avait une protection de plus. Il m’a glissé de ne pas m’inquiéter, de ne pas le retirer quand je tire des lancers-francs et de ne pas me distraire à cause de ça. »

Un masque et Patrick Beverley : deux cailloux dans la chaussure

Néanmoins, avec un vilain 5/21 au shoot dans cette troisième manche, difficile d’ignorer que le All-Star a été en difficulté à cause du masque, même s’il s’en défend. « Mon nez va bien, on a simplement perdu le match », a-t-il toutefois écarté après la défaite.

Sauf qu’une autre difficulté s’est greffée à ce masque : Patrick Beverley. Le chien de garde des Clippers est monté en intensité sur lui, après la démonstration du Game 1 (40 points). Et face à Beverley depuis deux matches, Booker est à 3/15 au tir… « Il est ultra agressif », constate le joueur. « Il conteste, limite mes possessions. Il a une mission à accomplir et il le sait. »

Monty Williams, lui, n’utilise pas non plus l’excuse du masque pour expliquer la maladresse de sa star, mais pas davantage l’impact de Patrick Beverley.

« Il y a eu des moments où, collectivement, la balle ne circulait pas », analyse le coach. « Pour Booker, des soirées sans arrivent rarement. Patrick est un excellent défenseur, mais il y a aussi des moments où c’est lui qui a manqué des tirs. Je vais regarder les images. Beverley est très physique, c’est sûr, il peut éteindre un joueur. Donc je lui tire mon chapeau, il a bien défendu, a été agressif, mais je suis sûr aussi que Booker a juste manqué la cible. »