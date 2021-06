Devin Booker durement touché, bousculé mais pas coulé

Ce n’est pas un combattant MMA qui est apparu en conférence de presse, mais bel et bien Devin Booker. Un coton dans le nez, et le visage tuméfié, l’arrière All-Star s’est cassé le nez lors d’un choc avec Patrick Beverley. Un « coup de boule » qui lui a éclaté le nez, et l’a contraint à quitter le terrain.

« Mon nez va mieux. Si on avait perdu, il me ferait un peu plus mal » sourit le Rocky Balboa de l’Arizona. « Mais ça va. Je vais passer quelques radios et le masque sera prêt. »

Du côté du staff, on pense qu’il n’y a rien de cassé. « Je n’ai jamais eu le nez cassé, et je suis plutôt confiant. Je ne m’étais pas vu avant la fin du match, et j’ai pris quelques coups dessus, et on a mis quelques points de suture sur le dessus. Ils m’ont dit que ce n’était pas cassé. Juste un peu tordu. Si c’est le cas on verra. »

Le nez amoché, Devin Booker s’est aussi fait bousculer en fin de match pendant que les Suns fêtaient la victoire. C’est DeMarcus Cousins qui est venu le pousser. Heureusement, le Sun est resté calme, et il s’est contenté d’aller en discuter avec Rajon Rondo. En fait, c’était simplement un accrochage entre anciens de Kentucky. « J’ai simplement dit « Go Big Blue » ! C’est mon pote de Kentucky. C’est tout ce que j’ai dit : « Go Big Blue ! ».

« C’est vrai que je n’ai pas le souvenir d’une action où je suis celui qui pose l’écran »

Plus sérieusement, Devin Booker a été décisif dans l’ombre sur ce alley-oop entre Jae Crowder et Deandre Ayton. Il reste 0.9 seconde à jouer. Les Suns sont menés d’un point, et Monty Williams décide ne pas miser sur son arrière, et il lui demande d’ailleurs de jouer les poseurs d’écran.

C’est une première en carrière pour Devin Booker, plutôt habitué à ce qu’on pose des écrans pour lui…

« C’est vrai que je n’ai pas le souvenir d’une action où je suis celui qui pose l’écran. Mais c’était simplement parce qu’on savait comment ils allaient défendre. Je savais qu’ils n’allaient pas me lâcher, et il fallait que je fasse quelque chose pour les faire changer de direction et ainsi libérer un peu d’espace pour Deandre. Une fois encore, il fallait qu’il amène son joueur vers moi pour qu’il y ait un contact. Je maintiens ce que je dis, la passe de Jae est difficile à réaliser. Mais il l’a réussie, et c’est hyper impressionnant. »

Tout était dessiné à l’avance, et il y a quelques années, Devin Booker était déjà là lorsque Tyson Chandler avait réalisé le même alley-oop pour la victoire. « Cette action, c’est de l’exécution la plus précise possible » commente le shooteur. « Cela implique tout le monde : la passe de Jae, Deandre qui passe au-dessus de son joueur. Coach Monty croyait en nous pour faire ce système. C’était une action énorme pour nous ».

Pour Devin Booker, c’est le genre d’action qui peut faire basculer une série. Réponse dans deux jours à Los Angeles.