Equipe de France : Mouhammadou Jaiteh et Ismaël Kamagate en renfort

Lors de sa conférence de presse hier, Vincent Collet expliquait que lui et son staff se tenaient prêts à réagir et à s’adapter dans ces circonstances sans précédent pour une préparation olympique. Aujourd’hui, preuve en est à nouveau faite avec les arrivées de Mouhammadou Jaiteh et Ismaël Kamagate.

En attendant les arrivées des joueurs NBA encore en compétition ou encore au repos (Nicolas Batum, Rudy Gobert, Timothé Luwawu-Cabarrot et Axel Toupane), et le retour des joueurs partis remplir leurs obligations contractuelles avec leur nouveau club (Thomas Heurtel, Moustapha Fall et Guerschon Yabusele), le staff des Bleus a fait appel à Mam Jaiteh, encore auteur d’une très grosse saison en Turquie, avec 16 points et 11 rebonds de moyenne et à un petit nouveau, Ismaël Kamagate, le jeune pivot de 20 ans du Paris Basket (9 points et 6 rebonds de moyenne en Pro B), en tant que remplaçant des suppléants, William Howard et Mathias Lessort, tous deux excusés.

Le « media day » des Bleus

Par ailleurs, et comme à son habitude, l’Equipe de France a profité de son passage à l’Insep pour réaliser des pastilles vidéos, des séances photos en plus des visites médicales.

Une première journée haletante pour nos Bleus qui ne vont pas chômer durant cette préparation olympique compressée et intense, et que vous pouvez suivre en coulisses grâce à cette jolie vidéo « All Access »…

On y suit notamment Guerschon Yabusele et Vincent Poirier en plein examens médicaux, mais aussi Jaylen Hoard et Frank Ntilikina en pleine session de dédicaces et de shooting photo. Evan Fournier remarque quant à lui une hausse de budget de la sélection nationale avec un jeu de lumières en bleu – blanc – rouge du meilleur effet.