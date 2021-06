Les Bleus misent sur leur continuité collective pour les JO de Tokyo

Comme d’habitude, l’Insep est le point de départ d’une nouvelle aventure en bleu-blanc-rouge. Les joueurs convergent effectivement vers le Bois de Vincennes depuis quelques jours pour le premier rassemblement qui va lancer la campagne de préparation de l’Equipe de France de Basket en vue des prochains Jeux Olympiques de Tokyo.

Ce matin, le sélectionneur Vincent Collet, accompagné de Boris Diaw, ouvrait le bal des conférences de presse. Outre le programme très serré d’une préparation compressée, à l’image de ces deux dernières saisons en pleine pandémie, Coach Collet est revenu sur les objectifs de ce premier stage à l’Insep.

Un groupe à géométrie variable mais à l’ossature solide

« Les premiers jours, les tests médicaux sont l’objet de petites turbulences. Cette année, la situation avec la pandémie a encore un peu plus compliqué les choses, sachant que les fins de saison ont été très éprouvantes pour l’ensemble des joueurs. Ces tests médicaux sont en cours et on sera prêt à s’adapter et à réagir. (…) D’habitude, les joueurs ont eu un petit break pour se régénérer mais il faut aussi les remettre en état physiquement. Là, on va être plutôt sur de la gestion et de la régénération. Hormis quelques-uns, les joueurs n’ont quasiment pas eu d’arrêt. Ce qu’on va démarrer dès demain, c’est ce qui concerne le basket, c’est-à-dire apprendre ensemble comment on va défendre, et les systèmes de jeu. Même si on n’est pas au complet, on va démarrer ces aspects-là et on intègrera au fur et à mesure les joueurs qui arrivent. »

A l’heure actuelle, le groupe a déjà changé de physionomie avec Thomas Heurtel (Real Madrid), Moustapha Fall (Olympiakos), et Guerschon Yabusele (Real Madrid) qui sont repartis dans leur club respectif et qui, selon Boris Diaw, devraient être de retour en sélection d’ici à ce weekend.

Par ailleurs, les Bleus ont déjà acté deux forfaits, l’un médical (William Howard) et l’autre personnel (Mathias Lessort), d’où les arrivées de Petr Cornelie et Jaylen Hoard. Dans ce groupe à géométrie variable, par la force des choses, les Bleus gardent le cap. Après tout, l’ossature de l’équipe bronzée à la dernière Coupe du monde est encore en place…

« C’est une préparation un peu particulière. Les joueurs arrivent au compte-goutte », ajoute Andrew Albicy. « Que tout le monde soit là le plus rapidement et qu’on puisse renouer avec les automatismes qu’on avait avant, c’est le plus important. Le noyau dur est toujours là donc le travail sera beaucoup plus facile mais on doit encore travailler et se perfectionner et surtout retrouver l’alchimie qu’on avait à la Coupe du monde. »

Un groupe bientôt au complet

Alors que Rudy Gobert et Timothé Luwawu-Cabarrot ont été autorisés à prendre quelques jours de repos avant eux aussi de rejoindre le groupe d’ici à la semaine prochaine, les joueurs déjà en place vont donc commencer à se mettre en ordre de marche.

« Pour le moment, on n’a pas commencé encore le terrain. C’est quand on y sera qu’on va pouvoir reprendre et bien communiquer entre nous », affirme le vétéran Nando De Colo. « Certains joueurs se connaissent de l’équipe d’il y a deux ans. On avait réussi à établir une bonne cohésion dans l’équipe. Aujourd’hui, on a ce noyau qui est encore présent et d’autres joueurs vont s’y intégrer. »

Le seul véritable absent à l’heure de ces lignes, c’est Nicolas Batum qui dispute actuellement la finale de conférence Ouest, sachant que de l’autre côté à l’Est, Axel Toupane est également encore qualifié avec les Bucks, mais seulement en suppléant chez les Bleus. Pour De Colo, l’absence de Batum ne pose pas de problème majeur car on parle là d’un cadre de l’équipe.

« Nico est toujours en lice, qu’il aille le plus loin possible. Après la chance avec Nico, c’est qu’il connait très bien l’équipe et notre jeu et même s’il arrive sur le tard avec nous, il aura toujours le rythme et ça sera facile pour lui d’intégrer l’équipe. »

Retrouver l’alchimie

Forts de cette continuité de la dernière Coupe du Monde, et avec des vétérans tels que Batum, De Colo ou Gobert qui ont déjà connu une expérience olympique, les Bleus espèrent décrocher la première médaille française depuis celle de 2000, qui commence à remonter…

Tombés dans un groupe qui ne sera pas facile avec le Team USA qu’ils rencontreront d’entrée de jeu, plus le vainqueur du TQO de Victoria (parmi lesquels le Canada et la Grèce figurent en favoris, devant la Turquie et la République Tchèque) et l’Iran, les Français vont devoir jouer serrés sur leurs deux derniers matchs de poule. Vincent Collet considère même que « le deuxième match sera une finale quasiment ! »

Pour s’éviter les sorties de route prématurées de Londres en 2012 ou Rio en 2016, les Bleus comptent donc sur leur vécu collectif et la cohésion défensive qu’ils avaient montré pour la dernière Coupe du Monde. Même si Evan Fournier prévient qu’il faudra bûcher pour retrouver cette union sacrée…

« C’est toujours compliqué. L’alchimie, c’est quelque chose qui se fait naturellement, que tu ne peux pas forcer. C’est vrai qu’on a un groupe similaire par rapport à 2019 quand même, donc on a une base. C’est la vérité du terrain [qui le dira]. Il faudra qu’on soit très attentif aux entraînements, qu’on fasse les choses bien parce que ça reste une préparation courte. Il faudra qu’on attaque tous nos matchs avec beaucoup de sérieux et d’intensité. Ça fait deux ans qu’on s’est pas vu, ce n’est simplement pas réaliste de croire qu’on va se retrouver et que tout sera comme en 2019. Faut qu’on travaille sur ça. »

Propos recueillis par visioconférence

Le programme de préparation

Vendredi 25 juin au mardi 6 juillet Stage Pau Jeudi 8 juillet Match Espagne-France Malaga, Espagne Samedi 10 juillet Match France-Espagne Paris – Accor Arena Mercredi 14 juillet Départ pour le Japon Jeudi 15 juillet au mercredi 21 juillet Stage Oshino, Japon Dimanche 18 juillet Match Japon-France Tokyo, Japon Mardi 20 juillet Match, adversaire à déterminer Oshino, Japon Jeudi 22 juillet Transfert village olympique

Jeux Olympiques de Tokyo 2020