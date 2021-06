Little Big Mann

Très bon en sortie de banc jeudi soir avec 12 points, 5 rebonds, 2 passes et 1 contre, Terance Mann a retrouvé son rôle habituel chez les Clippers.

Avec le retour d’Ivica Zubac et l’ajustement en faveur de Patrick Beverley, Mann a accompagné Nicolas Batum vers le banc… pour le plus grand bien de Los Angeles qui revient à 2-1 dans sa finale de conférence face à Phoenix.

Dans le coup à chacune des deux premières levées, les Clippers ont manqué de peu de récupérer l’avantage du terrain au Game 2, avant de se faire avoir sur l’ultime action du match et ce fameux alley-oop de DeAndre Ayton. De plus en plus proche, il était presque logique que les Clippers finissent par remporter un match pour leur troisième tentative hier soir.

« Il ne laisse jamais les gars dans le brouillard à deviner ce qui se passe »

Remisé sur le banc, Mann n’en prend aucunement ombrage, c’est pour le bien de l’équipe, et c’est surtout une situation fluide et claire, avec Coach Lue qui joue cartes sur table.

« Il nous parle. Il nous fait savoir ce qu’il va faire et il nous donne des bonnes raisons de le faire », affirme Mann sur Sports Illustrated. « Il ne laisse jamais les gars dans le brouillard à deviner ce qui se passe, parce qu’il veut que tous ses joueurs soient mentalement prêts, surtout à ce stade de la saison. En finale de conférence, tu veux que tous tes gars soient sur la même longueur d’ondes, que tout le monde soit concentré donc il communique bien avec tout le monde. Il m’a appelé et il a appelé Nic Batum la veille pour nous prévenir qu’il allait faire un changement [dans le cinq]. Globalement, on a été en bonne position pour remporter le match. Ty Lue est un grand coach et on va continuer à jouer dur pour lui sur le reste de la saison. »

Héros de la qualification improbable face à Utah, avec son match record à 39 points, dont un sensationnel 7/10 à 3-points, Mann est depuis rentré dans le rang. Mais il savoure encore cette performance qui l’a fait connaître dans beaucoup de foyers américains et à travers le monde.

« Nan, je n’étais pas si nerveux que ça, du simple fait que ce n’est pas la première fois de la saison que j’étais titulaire à la place de Kawhi ou PG. J’avais déjà connu ça. Mes coéquipiers savent qu’on avait déjà fait ça donc c’était presque comme la routine. Je n’étais pas trop nerveux, je voulais simplement me concentrer et être un peu plus agressif que d’habitude parce que mon rôle allait être un peu différent. Après, advienne que pourra… »

« J’allais continuer jusqu’à ce que quelqu’un vienne m’arrêter, mais personne ne l’a jamais fait »

Intenable face au Jazz, Mann a représenté un casse-tête insoluble pour Rudy Gobert et la défense d’Utah incapable de s’adapter à son coup de chaud derrière l’arc. Mann avait un objectif simple sur ce match 6 : shooter, shooter et encore shooter. Peu importe les résultats…

« Je me souviens simplement que lors du match précédent, Rudy continuait de me laisser grand ouvert. Je savais qu’au match 6, il fallait que je prenne et que je rentre mes tirs et c’est exactement ce qui s’est passé. Que je les rentre ou je les rate, il fallait que je continue à les prendre pendant tout le match, donc j’ai continué à shooter. Et ils ont continué à tomber dedans. J’allais continuer jusqu’à ce que quelqu’un vienne m’arrêter, mais personne ne l’a jamais fait. Ils m’ont laissé faire mon truc. C’était plutôt cool. »

39 points et la première qualification en finale de conférence Ouest des Clippers maudits, « c’était plutôt cool » en effet. Terance Mann a l’art de l’euphémisme aussi, quand il se souvient du compliment de son coéquipier Paul George aux micros de la télé nationale après ce fameux match 6, quand PG expliquait se voir un peu en lui.

« C’était plutôt sympa. Ce n’est pas la première fois que je l’entends dire ça, et je peux le comprendre. Tôt dans sa carrière, il hésitait à prendre des 3-points et il se reposait davantage sur sa capacité à prendre de la vitesse, un peu comme moi. Ensuite, il a fait la transition pour devenir un scoreur plus explosif à tous les niveaux. C’est exactement ce que j’essaye de faire. Il me voit progresser et travailler dessus. Je comprends qu’il ait pu dire ça. »