Chris Paul officiellement de retour pour le Game 3 face aux Clippers

Les Suns étaient optimistes et ils avaient raison : ils viennent ainsi d’annoncer que Chris Paul est désormais sorti du protocole sanitaire mise en place par la NBA en cas de contamination au Covid-19.

Cela signifie donc que le meneur All-Star sera disponible pour le Game 3 face aux Clippers, la nuit prochaine !

Une excellente nouvelle pour Monty Williams et sa troupe, qui retrouvent leur leader, même s’il faudra sans doute surveiller son temps de jeu après ces quelques jours à l’isolement. Une mauvaise nouvelle pour Tyronn Lue, par contre, qui doit de son côté toujours faire sans Kawhi Leonard dans cette finale de conférence.

Au bout du compte, grâce au « sweep » de Phoenix face à Denver, sa vaccination et le fait qu’il était asymptomatique, Chris Paul n’aura donc raté que deux rencontres de cette finale de conférence Ouest. Surtout, il revient alors que ses Suns mènent 2-0 face aux Clippers et ne sont donc plus qu’à deux succès des Finals…