Toujours pas de Kawhi Leonard pour le Game 3 face aux Suns

Les Clippers espèrent-ils vraiment revoir Kawhi Leonard durant ces playoffs ou entretiennent-ils simplement le suspense pour perturber les Suns ? En tout cas, ils n’ont toujours pas communiqué le diagnostic exact du problème au genou de « The Klaw », ni la durée de son indisponibilité, et annoncent donc ses absences match par match.

Los Angeles vient ainsi de confirmer que le double champion et MVP des Finals (2014, 2019) ne pourrait pas disputer le Game 3 de la finale de conférence Ouest, qui se tiendra la nuit prochaine.

Cela fait désormais dix jours que Kawhi Leonard s’est blessé au genou, lors du Game 4 de la série face à Utah, suite à un choc avec Joe Ingles. Sans lui, Paul George et les Clippers ont arraché leur qualification en finale de conférence et ils vont devoir renverser les Suns, qui mènent désormais 2-0 et devraient retrouver Chris Paul.