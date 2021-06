À la fin de sa carrière, Danny Green se voit plutôt consultant que coach

À nouveau à l’heure du choix alors qu’il va se retrouver free agent cet été, Danny Green se verrait bien jouer encore quelques années en NBA. À 34 ans, l’arrière shooteur sait aussi que la fin de sa carrière approche et qu’il doit commencer à réfléchir à la suite.

Doc Rivers, son coach à Philly cette saison, verrait bien son protégé rejoindre un banc NBA, une option qu’a clairement écartée l’intéressé, ne serait-ce que dans l’optique de conserver une coupe de cheveu décente !

« Je ne sais pour quelle raison Doc pense que je vais devenir entraîneur. Voilà ce que je lui réponds : non, je ne vais pas coacher. Je ne dis pas que je ne pourrais pas le faire. Je pense que j’en serais capable. C’est juste que ça demande beaucoup. C’est épuisant. Je vois les cheveux de Doc. Lui perd ses cheveux, ceux d’autres gars deviennent grisonnants. J’aimerais garder mes cheveux, les garder noirs. Je ne veux pas de ce stress », a-t-il plaisanté.

Andre Iguodala comme modèle

Au-delà de l’exigence qui va de pair avec une grande responsabilité, que ce soit pour le poste de coach ou assistant, Danny Green ne se voit tout simplement pas se donner à 200% sur le banc après l’avoir fait pendant plus de dix ans de carrière sur le terrain, à devoir prendre des décisions délicates, vivre à nouveau avec la pression…

« Quand j’aurai fini de jouer, j’aimerais rester dans le milieu du sport, mais travailler au bord du terrain, parler, faire de la télévision, ce genre de choses », a-t-il ajouté. « Une grande partie de la ligue consiste à gérer des ego, et ce n’est pas facile à faire, de comprendre et prendre des décisions difficiles (…). Je peux prendre des décisions difficiles quand il le faut, mais gérer autant de personnes et avoir la pression de gagner, votre emploi n’étant pas si stable, c’est difficile. C’est vraiment un domaine et un job compliqué ».

Danny Green se verrait plutôt rebondir dans la sphère médiatique, pourquoi pas en commençant à mettre un premier pied dans ce milieu afin de faire ses premières armes en tant que consultant avant la fin de sa carrière de joueur, comme l’avait fait avant lui un certain Vince Carter, qui officie désormais derrière un micro, sur ESPN.

« Je sens que j’ai encore quelques bonnes années devant moi, quatre saisons solides, j’espère. Après cela, j’aimerais être un vétéran et aider à diriger certains gars. Peut-être comme Vince Carter. Je parlerai depuis le bord du terrain et je jouerai en même temps. On ne sait jamais. Vince est mon idole », a-t-il poursuivi. « J’ai quelques idoles. Vince en fait partie, Andre Iguodala en est une autre. Le gars a écrit un livre au milieu de l’année, a signé une extension, vit et joue à Miami. Il joue toujours bien et se porte bien, et c’est un champion avec le CV d’un Hall of Famer. C’est l’objectif : être un Iguodala, un Robert Horry, un Derek Fisher, ce genre de gars. Continuer à gagner des bagues, à jouer aussi longtemps que possible. Évidemment, j’aimerais être Vince et jouer 22 ans, mais je ne pense pas que mon corps tiendra aussi longtemps. Je ne sais pas comment les gars font. J’en suis à 12 ans et je me dis déjà : mon Dieu ! ».