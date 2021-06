Danny Green reste évasif sur son avenir

Touché lors du Game 3 contre les Hawks, Danny Green a ainsi raté la fin de la demi-finale de conférence. Blessé au mollet, celui qui fête ses 34 ans aujourd’hui doit désormais se soigner avant de décider de quoi son avenir sera fait.

En course pour un troisième titre d’affilée après ceux acquis aux Raptors et aux Lakers, le shooteur a proposé un exercice 2020/21 de belle facture avec 10 points à 40.5% de réussite à longue distance et ne manquera pas de prétendants le 2 août prochain, date à laquelle les franchises pourront négocier avec les joueurs.

Désiré par Doc Rivers

Du côté de Philly, on ne regrette pas sa venue et Danny Green gardera quoiqu’il arrive un bon souvenir de son passage dans la Cité de l’Amour Fraternel. « Les gens ont pris soin de moi. J’ai beaucoup d’amour pour cette ville et cette franchise. J’ai parlé à Doc et la première chose que je lui ai dite, c’était que j’avais vécu une superbe année et que j’ai apprécié tout ce qu’ils avaient fait pour moi » témoigne l’arrière pour Sixers Wire. « Il m’a répondu que je reviendrai donc c’est plutôt bon signe, ils veulent que je revienne. »

En tant que vétéran n’ayant pas le temps de se lancer dans une reconstruction, Danny Green va attendre de voir quelles sont les destinations qui lui offriront le plus de chances de jouer le titre. « C’est beaucoup trop tôt pour en parler. Je n’y ai pas pensé. On a eu notre réunion. Certes ça reste un business au bout du compte, mais je me suis vraiment senti comme à la maison. Chaque équipe dans laquelle je suis allé était comme ma famille. »

Avant de revenir pourquoi pas en Pennsylvanie pour une saison classique de 82 matchs, Danny Green veut profiter de ces mois sans basket pour bien recharger les batteries après trois campagnes de playoffs pleines dont deux terminées par un titre. « Les joueurs espèrent que je revienne. C’est toujours agréable de se sentir désiré. Je n’ai pas vraiment eu l’occasion d’y penser. La free agency ne démarre qu’au mois d’août. Ça fait très longtemps que je n’ai pas eu un été complet pour vraiment profiter de l’intersaison. »

Reste à voir également la question du salaire, finalement toujours décisive lorsque la « free agency » arrive…