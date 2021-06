La mission des Bucks : freiner le Faucon Millenium

Pour sa première campagne de playoffs, Trae Young repousse sans cesse ses limites. Après s’être joué de deux des très bonnes défenses de la conférence Est, le chef d’orchestre des Hawks est rentré pied au plancher dans cette finale de conférence avec 48 points, 11 passes et 7 rebonds face aux Bucks, dont les quatre lancers-francs pour sceller la victoire dans les dernières secondes.

Face au MVP de cette première rencontre, les hommes de Mike Budenholzer savent désormais que leurs adversaires ont les atouts pour atteindre les Finals, et réussir l’un des plus incroyables exploits de l’histoire des playoffs.

La peste ou le choléra

« Je pense qu’il était dans sa zone de confort » estime Khris Middleton avant que Jrue Holiday ne décortique un petit peu plus le jeu offensif de son vis-à-vis. « Il va beaucoup dans la peinture pour prendre ses floaters, il en a mis tôt dans le match. On doit essayer de le forcer à prendre ses tirs et à ne pas lui donner la possibilité de trouver ses coéquipiers sur des lobs mais c’est difficile car il est malin… Quand il commence à marquer ses floaters, tu as l’impression qu’ils vont tous rentrer mais parfois tu dois t’en tenir au plan de jeu » ajoute ainsi le joueur des Bucks.

S’il s’est montré moins efficace au tir en deuxième mi-temps avec seulement 33% de réussite, Trae Young a continué d’alimenter la marque pour finir avec un total de 48 points.

« On a essayé de modifier notre défense en seconde mi-temps pour le faire travailler un peu plus mais c’est un sacré joueur » constate ainsi Khris Middleton. « Il a marqué des tirs importants et ses coéquipiers lui donnent le ballon. Malgré cela on doit faire un meilleur boulot pour le contenir ».

Limiter ses passages sur la ligne

D’autant qu’il a cette faculté à provoquer beaucoup de lancers-francs pour se donner des points gratuits. « Trae est difficile à défendre pour quelqu’un comme moi car il est plus léger et il crée le contact pour avoir ses lancers » explique Jrue Holiday. « J’ai grillé mes six fautes, et je dois être plus intelligent et plus agressif. J’ai commencé à l’être en deuxième mi-temps afin de le sortir de sa zone de confort mais je dois le faire dès le début. »

Au final, et les Sixers s’en sont aperçus au tour précédent, impossible de s’en tenir à un seul type de défense et il s’agira pour Milwaukee de trouver le juste équilibre pour gripper la machine Hawks.

« On a parlé de varier nos systèmes défensifs, et on doit le faire de plus en plus » souligne Mike Budenholzer. « Cependant il prend quand même ses lancers. Il en a eu 8 (ndlr : 10) en seconde période donc on doit être un peu meilleur défensivement. Alterner notre défense sur lui va être important… On pense qu’on peut mieux jouer que ça, mais eux aussi vont sûrement penser la même chose. »

Il n’y a pas encore de quoi paniquer pour les Bucks, mais c’est leur première défaite à domicile, et il leur faudra donc déjà rebondir au Game 2, puis gagner un match à Atlanta pour reprendre la main.