Cameron Johnson et Mikal Bridges, les jumeaux de Phoenix

Si on parle beaucoup, et à juste titre, de Deandre Ayton et de Devin Booker dans cette équipe des Suns, l’intérieur et l’arrière ne sont pas les seuls jeunes à être performants pour leurs premiers playoffs.

Dans des rôles plus obscurs que leur pivot et leur arrière All-Star, Mikal Bridges et Cameron Johnson font forte impression. Nés la même année que Devin Booker (1996), les deux compères s’éclatent en jouant l’un à côté de l’autre.

Pour Cameron Johnson, la présence de son coéquipier l’aide énormément. « Quand je suis sur le terrain, je peux toujours compter sur lui. On se comprend parfaitement et ça me facilite beaucoup les choses. »

Une complicité sur et en dehors du parquet

DeAndre Ayton les voit même comme des jumeaux en raison du temps qu’ils passent ensemble mais aussi grâce à leurs styles de jeu similaires.

Sur ses deux premières années, Johnson a marqué 9,2 points en saison régulière avec des pourcentages aux alentours de 43% au tir, 37% à 3-points et 83% aux lancers. Pour ce qui est de Mikal Bridges, il inscrit 10,2 points à quasiment 50% au tir, 38% de loin et 83% aux lancers depuis le début de sa carrière. Ajoutez à cela une morphologie quasi identique (2m03 et 95kg pour Johnson contre 1m98 et 94kg pour Bridges), et vous obtenez des « jumeaux ».

« On fait beaucoup d’entrainements ensemble et on nous demande de faire quasiment les mêmes choses sur le parquet. Donc rien qu’avec ça, on est devenus de très bons amis. » explique Cam Johnson en interview pour le site de Phoenix. Mais l’entente ne se limite pas qu’aux lignes du parquet. « C’est vraiment bien parce qu’on passe aussi beaucoup de temps ensemble en dehors du basket. On est un peu au même stade dans nos vies et c’est toujours mieux d’avoir l’impression de grandir et d’apprendre en même temps qu’un ou plusieurs de tes coéquipiers. Généralement quand vous parlez de sport professionnel, vous entendez souvent que c’est chacun pour soi mais j’ai vraiment l’impression qu’ici on a construit une culture où le collectif prime sur l’individualité. »

A la hauteur de l’événement

Avant d’être aux portes des finales NBA, Bridges et Johnson ont vécu plus de défaites que de victoires même si la bulle d’Orlando laissait déjà présager de bonnes choses. « Quand vous traversez les mêmes épreuves que quelqu’un, vous partagez beaucoup plus de choses. Vous partagez des moments difficiles mais aussi des bons moments. Grâce à cela vous vous rapprochez. »

Et à écouter le grand-frère Jae Crowder, les deux ont bien muri puisqu’à l’aube de cette première campagne de playoffs, l’ancien ailier du Heat était persuadé de leur réussite. « Ils n’ont pas peur, je savais qu’ils seraient prêts pour les playoffs. Peu importe ce qui se dresse devant eux, ils y vont. Ils font du très bon boulot en essayant de se donner à fond sur chaque possession. En tant que jeunes joueurs pour leurs premiers playoffs, c’est tout ce que vous pouvez leur demander et le reste suivra. »

Et ça a l’air de plutôt bien suivre puisque les voilà à deux petites marches d’une première finale NBA pour leurs premiers playoffs.