Mikal Bridges, si précieux dans l’ombre

« Next man up ». Mikal Bridges a martelé cette expression, signifiant que les absences doivent être compensées par les joueurs qui suivent dans la hiérarchie, dans son discours avant le début de la finale de conférence, lorsque Chris Paul a été placé à l’isolement. L’ailier a donc lié la parole aux actes pour le premier rendez-vous face aux Clippers.

Aux côtés de Devin Booker et Deandre Ayton, Mikal Bridges a été présent dans les moments importants pour accompagner son équipe jusqu’à la victoire. Auteur de 14 points, 2 passes décisives et 2 contres, l’ancien pensionnaire de Villanova a été particulièrement précieux en fin de match, lorsqu’il a entamé le money-time avec un dunk suite à une prise à deux sur Devin Booker, puis sur son interception suite à une mauvaise passe de Reggie Jackson, qu’il a bonifié d’un alley-oop sur la contre-attaque dans la foulée.

Cerise sur le gâteau, son 3-points dans le corner a mis un terme aux espoirs californiens. À l’image de Devin Booker, qui a haussé son niveau de jeu, Mikal Bridges a été le facteur X attendu par les Suns.

« J’ai trouvé que Mikal a été très patient ce soir », a déclaré Monty Williams avant de revenir sur les actions décisives de son ailier. « Il n’a pas eu des tonnes de situations, mais quand on l’a sollicité, il s’est montré prêt, à l’image du 3-points qu’il a mis dans le corner. Quand ils ont blitzé Devin, il a été en mesure d’attraper le ballon et d’y aller au moment où il y avait un peu d’indécision, que ce soit pour aller au cercle ou sanctionner de loin. Au final, il a continué à foncer en allant au dunk. C’est un truc sur lequel on travaille, sur sa façon de lire le jeu et de faire la meilleure action pour l’équipe ».

« L’effet domino » provoqué par les prises à deux sur Devin Booker a en effet bénéficié à Mikal Bridges, qui en a simplement profité pour sanctionner l’adversaire, comme Jae Crowder, Cameron Payne, Cam Johnson ou Deandre Ayton. Jusqu’à ce bouquet final qui a forcé les Clippers à poser un genou à terre.

« Mikal en fait beaucoup. Déjà, il défend sur les meilleurs joueurs adverses match après match. Mais voir comment il a gardé son calme et sa sérieux tout au long du match, sacrifiant certains tirs pour en créer d’autres, c’est énorme », a pour sa part reconnu Deandre Ayton. « Nous jouons à un rythme dans lequel il a fini par se retrouver, et il en a profité. Il a fini très fort, en lisant la défense et en faisant ce qu’il fallait faire. Il a mis ce dunk, il a mis ces tirs énormes dans le corner pour nous et il a su créer avec le ballon en main. Mikal est une pièce importante pour nous, qui peut défendre sur tous les postes,. Il est partout et il a fait un excellent travail ce soir ».