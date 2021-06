Le MVP de la nuit | Un record en playoffs et un panier de la gagne pour Deandre Ayton

Cameron Payne aurait aussi fait un beau MVP avec ses 29 points et 9 passes, mais difficile de ne pas choisir Deandre Ayton comme meilleur joueur de la nuit. Auteur du panier de la gagne à l’ultime seconde, il confirme qu’il a des mains en or pour attraper ce alley-oop sur la touche au-dessus de la mêlée.

« D’abord, je vais commencer par dire que c’est clairement le game-winner de Jae (Crowder) parce qu’il a fait une passe géniale pour un grand de 2m13 » confiera le héros de la soirée au début du point presse. « C’était un super système dessiné par le coach. Mes coéquipiers avaient confiance en moi. Et puis il y a un super écran de Book. »

Un « clinic » près du cercle et à mi-distance

Deandre Ayton souhaite mettre en avant Jae Crowder, mais c’est bel et bien lui qui a fait mal à la défense des Clippers, compilant 24 points et 14 rebonds à 12 sur 15 aux tirs ! Depuis le début des playoffs, il ne gâche rien ou presque, et il a débuté la rencontre par de nombreux paniers près du cercle, mais dans des styles différents. Il y a d’abord son travail de feintes pour éviter les contres. Il y a aussi sa mobilité pour attaquer le cercle dès la ligne des lancers-francs, et bien sûr le alley-oop pour jouer dans le dos d’un Ivica Zubac débordé.

Les Clippers verrouillent l’intérieur ? Pas de problème, Deandre Ayton plante à quatre-cinq mètres deux fois de suite, et Ivica Zubac en est réduit à chouiner auprès des arbitres…

Après ce quart-temps exceptionnel, Deandre Ayton va se calmer, mais sa présence en défense dessous ou pour gêner les tirs extérieurs est si précieuse. Il n’a pas le même style que Rudy Gobert mais ses bras sont immenses et ils sont actifs. C’est un intimidateur à sa façon, même s’il ne collectionne pas les contres.

Booker pour poser l’écran, Ayton pour offrir la victoire

Au retour des vestiaires, rebelote. Il punit Ivica Zubac sur des passes lobées, et quand il est contenu au large, il marque. Deandre Ayton est la révélation de ses playoffs par sa justesse, et la récompense viendra avec cette dernière action dessinée pour lui. Les Clippers sont passés devant, et tout va se jouer sur une touche.

« Les Clippers sont une équipe dure, et je leur tire mon chapeau » poursuit-il à propos du comeback dans le dernier quart-temps. « Mais on est resté soudés, unis, et on est costaud aussi. Franchement, bravo à Book pour être revenu en match. Son nez a l’air cassé. Je l’espère pas, mais il est revenu et ça prouve qu’il a du caractère ».

Le nez cassé, Devin Booker est effectivement là, et il confiera après le match que c’est la première fois qu’on lui demande de faire un écran sur un tir de la gagne. Mais Monty Williams avait vu juste, et Deandre Ayton est parfaitement synchronisé avec Jae Crowder. Déjà dans le match, l’ailier l’avait trouvé plusieurs fois dans le dos des Clippers, et c’est une action d’école pour eux. À condition de ne pas toucher la planche.

C’est chose faite, après tout de même une minute d’attente puisque les arbitres auront besoin de la vidéo pour s’assurer de la validité du panier, et déterminer le temps restant. Un panier qui offre la victoire aux Suns, mais aussi un nouveau record en carrière en playoffs pour Deandre Ayton.