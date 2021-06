Toujours pas de Jeux olympiques pour Stephen Curry

C’était du 50/50 dans son esprit, et il s’était donné 15 jours de réflexion. Finalement, Stephen Curry a décidé de faire l’impasse sur les Jeux olympiques de Tokyo, et The Athletic annonce que la fédération va retirer son nom de la liste des invités au stage de préparation.

Champion du monde en 2010 et 2014, Stephen Curry avait déjà fait l’impasse en 2016 pour les JO de Londres, préférant soigner ses genoux et ses chevilles. Après 18 mois compliqués en raison de la pandémie, il avait exprimé la volonté de rester auprès de sa femme et de ses enfants, et de passer un été à recharger les batteries.

Même si Stephen Curry ne sera pas là, tout comme LeBron James, Anthony Davis, Jimmy Butler ou encore Donovan Mitchell, Team USA aura tout de même fière allure avec déjà les présences annoncées de Damian Lillard, Bradley Beal, Devin Booker, James Harden, Kevin Durant, Jayson Tatum, Draymond Green et Bam Adebayo.