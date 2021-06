Jamal Mashburn et son groupe d’investisseurs mettent bien la main sur l’Élan Béarnais

Il y a cinq mois, on apprenait qu’un trio de choc voulait racheter L’Élan Béarnais, le mythique club français situé à Pau et né à Orthez : Jamal Mashburn, Rick Pitino et Stu Jackson. Soit un ancien All-Star en NBA, un coach NCAA reconnu et l’ancien vice-président de la NBA !

Après plusieurs semaines de discussion avec les Américains de Counterpoint Sports Group (CSG), mais aussi avec d’autres candidats, la mairie de Pau a officialisé ce lundi la vente du club, nous apprend L’Équipe.

Le montant de la transaction est annoncé à 800 000 euros. Avec ce changement de propriétaire, le club va gagner en puissance financière puisque son budget pour la saison 2021/2022 est annoncé à 7 millions d’euros, alors que cette saison, il atteignait seulement 4.7 millions. Cette année, l’Élan Béarnais a terminé à la 11e place du championnat de France, avec 16 victoires et 18 défaites.

Selon la République des Pyrénées, le projet américain n’est pas uniquement sportif puisque CSG s’est porté acquéreur d’un terrain près du Palais des Sports, afin de construire un hôtel et une résidence pour jeunes sportifs. Peut-être une réponse à la TP Academy basée à Lyon.