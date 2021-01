Jamal Mashburn et Rick Pitino, futurs patrons de L’Elan Béarnais ?

Si on s’était habitué à voir des stars NBA investir en NBL, le championnat australien, et des joueurs français, Tony Parker en tête, investir dans le championnat de France, on ne s’attendait pas à ce que trois grands noms du basket américain soient sur le point de prendre les commandes de L’Elan Béarnais, le mythique club situé à Pau, et né à Orthez.

Selon La République des Pyrénées, François Bayrou a donné son feu vert au rachat du club par des investisseurs privés, et donc au désengagement des collectivités locales. Le coach et les joueurs sont prévenus, et l’identité du trio de repreneurs a de quoi donné le sourire, mais aussi apporté un gage de sérieux et de sécurité.

Selon nos confrères, il s’agit ni plus ni moins de Jamal Mashburn, l’ancienne gâchette des Mavericks et des Hornets, de Rick Pitino, son ancien coach à Kentucky, mais aussi ancien entraîneur de Louisville, des Knicks, des Celtics et dernièrement du Panathinaikos, et de Stu Jackson, ancien coach et dirigeant NBA, mais aussi et surtout ancien vice-président de la NBA !

Un trio de choc pour aider le club béarnais à retrouver les sommets, et à imiter l’Asvel, sur le point de décrocher un ticket permanent en Euroleague.