Jae Crowder préfère un effectif homogène plutôt qu’une « super team »

C’est le « coup de génie » de l’intersaison pour reprendre ses mots. Les Suns avaient vu juste en recrutant Jae Crowder, et l’ancien ailier des Celtics, du Jazz ou encore du Heat est parfait dans son rôle de « 3&D » capable de défendre sur plusieurs positions, mais aussi de punir à 3-points. Il l’a encore fait la nuit dernière face aux Clippers avec ses 13 points, 6 rebonds et 2 passes, et c’est le « role player » idéal dans un groupe.

Surtout dans un groupe homogène comme celui des Suns, avec un noyau de jeunes joueurs (Devin Booker, Deandre Ayton…) qui avaient tout à prouver pour leurs premiers playoffs, et un Chris Paul revanchard. À Phoenix, la force résiste donc avant tout dans le collectif et la richesse de l’effectif, et Jae Crowder préfère.

« Je préfère être dans une équipe complète, plutôt que dans une équipe lourdement dotée en joueurs de premier plan. J’ai fait partie des deux. Je l’ai vu. J’ai joué avec les deux, et c’est bien plus facile quand tout commence à bien se coordonner surtout à ce stade de la saison, quand on possède une équipe complète. À chaque fois que vous sortez du terrain, vous savez que celui qui entre va tout donner. Il n’y a pas de grosse baisse de régime quand quelqu’un sort. C’est valable du 1er au 5e joueur, et du 5e au 15. »

C’est pour cette raison que l’absence de Chris Paul, pourtant leader de l’équipe, est plus facile à encaisser. Toute l’année, l’équipe s’est appuyée sur 9 à 10 joueurs, et ça porte ses fruits en playoffs. À l’inverse, les Nets ont joué quasiment à cinq leur Game 7 face aux Bucks, et on a vu le résultat en prolongation…

« C’est génial de faire partie de quelque chose de spécial où tout le monde avance vers le même objectif, plutôt que d’être simplement une « super team », au sommet, et de voir comment ça va tourner. C’est génial de faire partie d’une équipe complète, comme si nous avions une vraie équipe. Nous l’avons dit toute l’année. Vous allez découvrir les noms de beaucoup de joueurs au fur et à mesure que nous gagnerons des matchs en playoffs. Beaucoup de gars veulent la même chose : gagner des matchs et c’est tout. »

Plus un effectif est riche, et plus les meilleurs joueurs peuvent se reposer. C’est aussi ça l’intérêt : éviter que les stars jouent plus de 40 minutes tous les deux jours, voire toute la rencontre, prolongation comprise.