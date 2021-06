Frustré, Joel Embiid critique aussi l’arbitrage

Déjà mis à l’amende (35 000 dollars) pour son attitude face à John Collins, Joel Embiid va sans doute remettre la main au portefeuille, suite aux commentaires qu’il a délivrés après ce Game 7 perdu contre les Hawks.

Le pivot de Philadelphie est effectivement mécontent des décisions arbitrables sur les derniers matches de la demi-finale de conférence. Et il le fait savoir haut et fort.

« Il y a pas mal de choses qui ont mal tourné », explique-t-il. « Que ce soit le fait qu’ils puissent faire faute sur moi à volonté, ou que ce soit l’arbitrage. Les gars font faute, ils lèvent les mains quand je tente un dunk, et les arbitres ne disent rien. Les trois derniers matches, ça a été la même chose, encore et encore. Puis, dans le match d’avant, j’ai mes bras écartés alors que je me fais pousser, et je prends une amende. Je ne sais même pas pourquoi. »

Le All-Star évacue ainsi sa frustration sur les arbitres (et un peu sur Ben Simmons également), avant de revenir aussi sur ses problèmes au genou.

Victime d’une déchirure du ménisque à la fin de la série contre les Wizards, il n’a pas toujours été à 100% face à Atlanta même s’il a tout de même rendu une grosse copie : 30.4 points, 12.7 rebonds et 2 contres de moyenne. Mais son pourcentage a souffert avec seulement 47% de réussite au tir (contre 51% en saison régulière ou 67% avant sa blessure contre Washington), notamment à cause de son mauvais Game 4.

Cette blessure, comme d’autres dans ces playoffs car la liste est longue, a quelque peu changé le visage des Sixers.

« C’est ainsi », poursuit-il. « Il y a du bon et du mauvais. Avec la défaite, je peux prendre soin de mon corps. J’ai beaucoup réfléchi à ça, avant de jouer avec, mais j’ai décidé de le faire. C’était mon choix et je dois vivre avec le résultat. Pour ce qui est de mon futur, ça ira. Je continue de croire que, à 100%, on avait une chance de gagner le titre. Vu les circonstances, j’ai fait ce que j’ai pu et j’ai tout donné. »