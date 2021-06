Gêné par son genou, Joel Embiid est passé à côté de son match

Pour la première fois de la série contre Atlanta, Joel Embiid a été véritablement gêné par son genou droit. Jusque-là, en le voyant dominer les Hawks, on ne pouvait pas réellement imaginer qu’il était touché au ménisque (petite déchirure), tant ses prestations étaient impressionnantes (35.3 points de moyenne dans les trois premières rencontres).

Mais là, dans ce Game 4, le Camerounais n’était pas lui-même. Certes, les hommes de Doc Rivers avaient le contrôle en première mi-temps, mais Embiid était déjà en souffrance. Son genou grince et il peine à peser offensivement.

« Dès le début de match, quand je suis rentré au vestiaire, j’ai senti que je n’y étais pas ce soir », admet-il à ESPN. « On sait tous pourquoi, pas la peine de l’expliquer. J’essaie simplement de faire de mon mieux. »

Ce sera pire en deuxième période puisqu’Embiid va shooter à 0/12 ! Jamais, depuis 25 ans, un joueur n’avait connu pareille disette dans une mi-temps de playoffs. Michael Jordan avait terminé une première mi-temps contre Miami, en finale de conférence 1997, avec un vilain 0/11.

« Je n’ai pas réussi à sauter. C’est dur »

Le tir le plus important, c’est bien évidemment son dernier, à moins de neuf secondes du terme. Les Sixers sont menés 101-100 et après un pick-and-roll, Tobias Harris le sert. Embiid va au cercle, il a la balle de match, mais se manque.

« C’est un bon shoot, mais je n’ai pas décollé », concède le All-Star. « Il y a faute aussi. Mais habituellement, je monte davantage sur un tel panier, j’essaie de dunker. Mais je n’ai pas réussi à sauter. C’est dur. »

Embiid a donc terminé cette quatrième manche, perdue par Philadelphie, avec 17 points à seulement 4/20 au shoot. Il a tenté de compenser sa maladresse en défense, avec 21 rebonds.

« Il n’a pas connu sa meilleure soirée sur le plan offensif, mais il a fait de grosses actions défensives pendant tout le match », tempère Harris. « Donc je ne suis pas là pour le critiquer. Il est le joueur le plus dominateur, qu’il mette ou non ses shoots. On sait qu’il peut apporter à cette équipe et on sait qu’il va rebondir pour le prochain match. »