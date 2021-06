La prochaine épreuve de Donovan Mitchell ? Digérer une nouvelle désillusion…

Le Jazz est encore tombé de haut. Déjà marqués par leur élimination au premier tour des derniers playoffs face à Denver alors qu’ils menaient 3-1, les Jazzmen ont cette fois chuté en demi-finale de conférence face aux Clippers.

La déception est d’autant plus grande cette année, alors que les troupes de Quin Snyder avaient terminé à la première place de la saison régulière et que Kawhi Leonard manquait à l’appel sur les deux derniers matchs de la série. Même sur la dernière rencontre, Utah a mené de 22 points, avant de s’écrouler en deuxième mi-temps. Donovan Mitchell sait en tout cas qu’il va lui falloir du temps pour digérer ce nouveau contrecoup.

« Je ne sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine, mais je vais sans doute être furieux à regarder la fin de saison. Ça fait plus mal que l’année dernière, parce que nous étions encore en tête et nous avons encore perdu. Ça va me ronger un moment, quand je vais regarder la série entre les Clippers et les Suns et même quand je vais regarder la finale. On a peut-être fait une saison régulière incroyable. Malgré les hauts, les bas, on n’a jamais cessé de se battre. Mais ça va me ronger, même quand je vais faire les magasins, je vais y penser », a-t-il déclaré.

L’été va être long…

L’arrière d’Utah n’a pas grand-chose à se reprocher sur un plan personnel, après avoir dû composer avec une entorse à la cheville, ce qui ne l’a pas empêché de tourner à 32.3 points, 4.2 rebonds et 5.5 passes décisives par match sur sa campagne de playoffs avec notamment deux pointes à 39 et 45 points face aux Clippers.

Donovan Mitchell ne s’est donc pas caché derrière ses pépins physiques, et a reconnu la victoire des Clippers dans la bataille des « ajustements » après les deux premiers matchs remportés par le Jazz. Le forfait de Mike Conley a également (« un Hall of Famer à mes yeux ») a aussi pesé. Mais à l’arrivée, c’est la frustration qui domine.

« Elle est pour nous, et pour personne d’autres que les gars qui étaient sur le terrain. Nous n’avons pas exécuté notre plan. On a été en position de gagner beaucoup de ces matchs, on a simplement échoué », a-t-il ajouté. « Je ne me cache pas derrière la douleur, ce n’est pas moi. J’essayais juste de trouver une façon de jouer, par tous les moyens possibles. C’était mon état d’esprit. Mike s’est arraché pour revenir, on s’est tous battus. On ne voulait pas rentrer à la maison. Personne n’était prêt pour ça, et on ne l’est toujours pas. On a travaillé tellement dur pour en arriver là. Et que ça se termine comme ça, pour moi et tout le groupe, c’est dévastateur. On essaie de se battre malgré les éléments. C’est dur. Ils ont une équipe talentueuse ».

Difficile pour lui de se projeter à l’heure actuelle, si ce n’est que la rééducation de sa cheville va être au cœur de son programme estival afin de revenir en forme la saison prochaine.