Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, voire même Jeff Green… Chacun de ces joueurs a connu des soucis physiques cette saison, certains plus graves d’autres mais qui coûtent cher à l’arrivée lorsqu’on affronte les Bucks.

Éliminés sur leur parquet du Barclays Center, les Nets partent en vacances avec la déception liée à l’élimination mais avec finalement peu de regrets étant donné les circonstances de leur campagne en playoffs.

Brooklyn a fait avec les moyens du bord et ce n’était pas loin de passer, malgré un cinq majeur surexploité, et un banc qui finit sans aucun point ! « J’ai toujours pensé qu’on pouvait gagner. Et clairement je pense qu’on l’a montré ce soir (hier). Ça aurait pu basculer dans les deux sens » estime Steve Nash.

Une équipe de Brooklyn jamais à pleine puissance

Avec Kevin Durant à 53 minutes et sur les rotules pour le dernier tir face à Jrue Holiday, les Nets ont tenu la dragée haute à la troupe de Giannis Antetokounmpo. « On veut gagner le titre comme chaque équipe » affirme KD. « On a perdu le dernier match de notre saison mais la beauté de notre métier fait qu’on va se relever et y retourner. »

Touchée par les blessures tout au long de l’année, la franchise des Nets n’a jamais pu tourner à plein régime. En saison régulière, Kevin Durant a été blessé un mois, alors que James Harden et Kyrie Irving ont aussi loupé des rencontres. Au final, le trio magique n’aura disputé que 8 rencontres ensemble durant cette saison régulière marquée par les problématiques liées au Covid. « Tout le monde a connu des problèmes cette année. Chaque joueur a subi les protocoles liés au Covid et tous ceux qui ont joué dans la bulle ont eu des soucis physiques après une intersaison très courte. »

Mais Kevin Durant tenait tout de même à féliciter la NBA. « Je suis fier de cette ligue et de notre équipe pour avoir proposé du bon basket chaque soir. On a fait le spectacle devant du public en playoffs. On devait gérer tous ces problèmes et on les a pris de front et tout le monde a été professionnel toute l’année. »

En playoffs, alors que le « Big Three » commençait sa campagne sur les chapeaux de roue, c’est Jeff Green qui a dû déclarer forfait dès le Game 2 contre Boston. Sixième homme attitré, l’ailier a manqué six matchs durant lesquels il aurait pu permettre à certains, comme James Harden, de se reposer.

Un esprit de corps révélé dans la difficulté

Sérieusement blessé dès les premières secondes de la demi-finale de conférence, James Harden a serré les dents pour revenir aider ses coéquipiers dès le Game 5 alors que sa blessure nécessitait plusieurs semaines de repos.

Arrivé en cours de saison suite à un transfert rocambolesque, le MVP 2018 se déclare toutefois épanoui du côté de Brooklyn. « Chaque gars, que ce soit le 15e ou le « franchise player » a apporté quelque chose. Ça a été un plaisir d’être avec eux. Cette équipe est incroyable. Évidemment, c’est un business et certaines choses arrivent. L’aspect financier peut rentrer en compte tout comme les blessures mais peu importe tout ça, tout le monde était prêt à jouer que ce soit en saison régulière ou en playoffs et honnêtement, c’est tout ce que tu peux demander de la part d’une grande équipe. Je suis fier de chacun de ces gars. Ça s’est joué à rien. »

Finalement, les blessures auront eu raison des Nets lors de cette série éreintante contre les Bucks et montrent que malgré un statut de favori avant le début des hostilités, des faits de jeu peuvent rabattre les cartes.

« Je ne peux même pas expliquer à quel point Kyrie nous a manqué tout comme James nous a manqué en début de série » avoue Kevin Durant, parfaitement revenu de sa grave blessure au tendon d’Achille. « Je pourrais parler d’eux pendant 40 minutes car ils pensent à l’équipe et ils ont mis leurs corps en danger pour aider la franchise. Malgré sa grosse entorse à la cheville, Kyrie ne se préoccupait que de son retour à la compétition. Cela montre qu’il tient à nous. James a joué sur une jambe pendant 48 minutes au Game 5, 40 minutes au Game 6 et 50 minutes aujourd’hui. Je n’ai que du respect et de l’amour envers eux. »

Malgré cette défaite, tous les membres des Nets n’ont pas manqué de le rappeler : ils seront de retour l’année prochaine. Et avec un esprit de revanche, un effectif à 100% et une alchimie façonnée durant une vraie intersaison, le retour de bâton peut être terrible pour les concurrents…