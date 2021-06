Les Sixers ont doublé la dose de Curry

S’il est un des shooteurs à 3-pts les plus adroits de l’histoire de la ligue (deuxième au classement avec 44% de réussite derrière l’arc en carrière), Seth Curry est loin d’être aussi gourmand que son frère Stephen. Avec ses cinq tentatives de moyenne cette saison, il n’était que le 94e joueur de la ligue le plus prolifique dans ce domaine.

Seth Curry est dans la justesse, le qualitatif avant tout, mais se priver d’une telle arme, aussi précise, c’est frustrant pour Doc Rivers. Voilà pourquoi le coach des Sixers a mis le doigt sur ce sujet avec son gendre (Seth Curry est en effet marié à la fille du coach, la sœur d’Austin) avant les playoffs.

« On a mis l’accent là-dessus à la fin de la saison régulière », raconte l’entraîneur à Sixers Wire. « On en a parlé pour les playoffs : je n’ai jamais dit à un joueur que sa faiblesse, c’était qu’il avait besoin de plus shooter quand il est ouvert. C’est la pire faiblesse jamais prononcée. Il nous a entendus. »

Surtout face aux Hawks où il tente sa chance à 3-pts pas moins de huit fois par match. Et avec quelle réussite : 21.8 points de moyenne à 60% à 3-points ! Grâce à lui, dans le Game 6, les Sixers sont encore en vie et peuvent toujours espérer rejoindre les Bucks en finale de conférence (Game 7 ce dimanche soir).

« Il est dedans », ajoute Doc Rivers. « Il a été très agressif et, dans cette série particulièrement, on arrive à faire ce qu’on aime avec lui. On essaie de le chercher. Donc c’est un peu des deux : un peu lui et un peu nous. »

Le frère de Stephen affiche ainsi son meilleur niveau au meilleur moment, en playoffs, après une saison pourtant compliquée par le Covid-19, qu’il a attrapé en janvier et qui lui avait laissé des traces pendant quelques semaines.

« Je suis plus que prêt à y aller », rassurait-il ces derniers jours à The Athletic. « Le coach fait un excellent travail pour m’offrir du repos quand c’est nécessaire et je suis en communication constante avec eux pour leur dire comment je me sens sur le parquet, pendant les matches. Il faut faire face à beaucoup de choses en playoffs. »