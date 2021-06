Le Seth, merveille du monde

Si on attendait Tobias Harris ou Ben Simmons comme principal de lieutenant de Joel Embiid, c’est bien Seth Curry qui tire le mieux son épingle du jeu dans cette série face aux Hawks.

Lors de ce Game 6 à la vie à la mort côté Sixers, le frère de Stephen Curry a répondu présent, au point d’être sans doute le MVP de la rencontre avec ses 24 points à 6 sur 9 à 3-points.

Comme lors du match précédent, Curry a pris feu au retour des vestiaires avec 11 points lors des trois premières minutes d’un 3e quart-temps terminé avec 14 unités. Un bon coup de boost pour permettre à son équipe de creuser un écart décisif. « Mes coéquipiers m’ont trouvé aux bons endroits. Je joue avec beaucoup d’intensité que ce soit avec ou sans ballon. On a fait de bons stops et lorsque c’est le cas, Ben (Simmons) peut pousser la balle et le rythme pour me trouver en transition » explique le shooteur dans les colonnes de Sixers Wire.

L’adresse, c’est de famille

De quoi soulager un Joel Embiid moins adroit qu’à l’accoutumée. « Il a été énorme avec ses qualités de shooteur » se régale le Camerounais. « Il provoque beaucoup de choses et ouvre le terrain pour tout le monde. Il a été incroyable et il mérite beaucoup de crédit pour cette victoire. »

Echangé contre Josh Richardson pour remplir ce rôle de sniper à la JJ Redick et écarter le terrain autour de Joel Embiid et Ben Simmons, Seth Curry a répondu aux attentes durant la saison régulière. Au-delà de ses 12,5 points par match, l’arrière n’a rien à envier à son frère au niveau de l’efficacité aux tirs puisqu’il a terminé la saison à 47% aux tirs, dont 45% à 3-points et 90% aux lancers-francs.

Meilleur en playoffs qu’en saison régulière

Si on pouvait s’attendre à une baisse de régime face à des équipes de playoffs, Curry garde le pied sur l’accélérateur et fait même mieux qu’en saison régulière. Indécent d’efficacité, le coéquipier de Joel Embiid marque 6 points de plus tout en affichant de meilleurs statistiques dans les tirs. De 46,7% au shoot, le trentenaire est passé à 58% de réussite alors que pour les 3-points, Curry convertit 50% de ses tentatives contre 45% en régulière.

Sur cette série face aux Hawks, il s’affiche comme le deuxième meilleur marqueur des Sixers derrière Embiid. Après six matches, il tourne ainsi à 21.8 points de moyenne à 62% aux tirs et 60% à 3-points ! « J’essaye d’être agressif. C’est une bonne opportunité pour moi et j’essaye de proposer quelque chose de différent en attaque et en défense afin de me mettre au niveau contre une grosse équipe donc c’est vraiment plaisant » déclare le principal intéressé.

De quoi laisser bouche bée son grand frère devant sa télé.