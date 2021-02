Seth Curry cherche à retrouver de l’énergie

On peut difficilement mieux briser une dynamique. Le 6 janvier dernier, Seth Curry sortait de sa meilleure prestation de la saison contre les Wizards, avec 28 points. Dans la foulée, le frère de Stephen était contaminé par le Covid-19 et écarté des parquets pendant 16 jours.

Son bon retour à la compétition, avec 15 points contre Boston puis 14 unités face à Detroit, n’a été qu’une illusion car l’arrière souffre depuis qu’il a retrouvé les terrains.

« C’est compliqué, j’ai des petites blessures ici et là », expliquait-il à NBC Sports. « Je pense aussi qu’il y a des restes, j’essaie de retrouver mon énergie. Il y a des jours où je me sens bien, d’autres où je suis mou, où j’aurais besoin de faire une sieste toute la journée. C’est étrange. Mais je suis content d’être sur le parquet. »

Depuis cinq matches, Seth Curry est totalement à côté de son basket, ne compilant que 6 points de moyenne et des pourcentages affreux avec 28% de réussite au shoot et 25% à 3-pts. Contre Charlotte, il a rendu une copie bien triste : aucun point à 0/3 au shoot en 29 minutes…

« Je ne suis pas inquiet », annonce pourtant Doc Rivers. « La saison est longue. Les trois premiers matches, tout le monde pensait que Tobias Harris ne savait plus jouer au basket. Shake Milton a également eu des moments difficiles. On a tellement d’options. On ne devrait jamais forcer un joueur à être dedans. Seth essaie encore de revenir du virus. Je suis patient et pas inquiet. »

Il faut dire que pour le coach, le coup de mou de Seth Curry n’a pas encore d’impact sur les résultats collectifs. Sur les cinq rencontres où le shooteur est dans le brouillard, Philadelphie en a gagné quatre. Pas de panique donc.

« Curry n’avait pas tenté un seul shoot à la mi-temps et on avait marqué 64 points », souligne l’ancien entraîneur des Celtics et des Clippers, en évoquant la victoire face aux Hornets. « Il y aura des matches comme ça et ça ne m’inquiète vraiment pas du tout. »