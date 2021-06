SuperMann offre aux Clippers la première finale de conférence de leur histoire !

Dos au mur, le Jazz n’a plus le choix, il faut s’imposer coûte que coûte. Donovan Mitchell montre la voie et commence fort avec cinq points rapides, et quand il rate, c’est Rudy Gobert qui remet le couvercle. Mais Los Angeles répond bien aussi, avec Terance Mann à 3-points et Paul George en puissance au layup. Mann surgit de nulle part pour aller claquer un layup raté de George et le public de LA peut se chauffer la voix une première fois.

Froid comme une lame, Donovan Mitchell calme tout le monde d’un 3-points très difficile qui fait filoche. Déjà à 10 points, l’arrière star du Jazz ne peut maintenir l’avantage alors que Batum frappe à 3-points, mais aussi sur une interception qu’il conclut au dunk. Persistant, Mitchell continue de pénétrer, une première fois pour distribuer à O’Neale à 3-points mais une autre pour lui-même au layup. Il inscrit aussi un 3-points lunaire, plus la faute, qui donnera finalement le gain de ce premier quart à Utah (33-31).

Le show Jordan Clarkson

Après le show Mitchell en premier quart (16 points), le Jazz met la balle entre les mains de son « super sub » Jordan Clarkson en deuxième. S’il se fait bâcher par Batum une première fois, Clarkson persiste et signe. Il obtient les lancers et puis un autre 3-points à l’angle opposé. Il remonte la balle à base de dribbles entre les jambes, et score tout simplement la bagatelle de 21 points en 12 minutes, à 8/12 aux tirs ! Malgré un gros dunk de Batum, Clarkson assomme les Clippers, avec un avantage qui gonfle à 18 points.

Paul George et Reggie Jackson essaient bien de limiter la casse, mais Donovan Mitchell leur remet un coup sur la carafe avec deux bombes très longue-distance. À 22 points, 7 rebonds, 4 passes, l’arrière est exceptionnel en première mi-temps, parfaitement soutenu par les 21 points, 4 rebonds de Jordan Clarkson. À 2/12 à 3-points, les Clippers sont en travers et ils passent un bien mauvais quart d’heure en deuxième quart, perdu de 20 points (39-19). PG a beau en être à 16 points et 4 passes, bien aidé par Mann à 14 points, LA est dans la panade à la mi-temps (72-50).

Terance le Mann !

Largués à la pause, les Clippers reprennent du poil de la bête au retour des vestiaires au moyen d’un 12-3 mené par Terance Mann qui score 10 points avec deux 3-points dans chaque coin. Bojan Bogdanovic score à 3-points pour arrêter l’hémorragie, tandis que Mike Conley inscrit son premier panier du match. Le Jazz se stabilise avec Donovan Mitchell qui trouve Gobert au alley-oop et O’Neale qui conclut un 7-0. Mais ce troisième quart est décidément en faveur des Clippers.

Terance Mann poursuit son festival avec un nouveau 3-points et quelques mots doux au passage à Rudy Gobert qui lui laisse trop d’espaces à 3-points. Reggie Jackson s’y met aussi et Los Angeles passe un 17-0 en un peu plus de 3 minutes. C’est un dunk pour O’Neale qui vient briser la série mais l’écart de 25 points en début de période s’est volatilisé face à l’adresse de loin des Clippers (7/10), dont 20 points du seul Mann, et 14 pour Jackson (94-91).

Des Clippers euphoriques

Les Clippers restent sur les mêmes bases pour lancer le dernier quart. Nicolas Batum relance les hostilités à 3-points. Reggie Jackson donne le tournis à ses adversaires en un-contre-un, et redonne l’avantage à son équipe, le premier depuis un bail. Donovan Mitchell réplique avec un 3-points pour le Jazz mais l’avalanche se poursuit avec Beverley et Batum qui enchaînent de loin. Los Angeles mène de 7 points quand Bogdanovic retrouve la mire pour deux 3-points qui remettent Utah sur les bons rails.

Mais pas question de stopper cette euphorie de deuxième mi-temps pour les Clippers qui repartent à l’assaut avec George et Mann, le nouvel homme providentiel, bien servi par Jackson après un rebond offensif.

Mann en remet encore une couche à 3-points et si O’Neale et Mitchell essaient bien de remettre le Jazz en mouvement, avec O’Neale qui s’impose aussi au rebond offensif, c’est cette fois au tour de Beverley de sanctionner à 3-points… La coupe est pleine pour le Jazz qui aura explosé en deuxième mi-temps, encaissant 81 points pour n’en scorer que 47 !

Paul George et Pat Beverley viennent clore le score aux lancers et les Clippers, sans Kawhi Leonard, brisent enfin leur malédiction : ils sont bel et bien en finale de conférence Ouest pour la première fois de leur histoire. Ils y sont attendus, de pied ferme, par les Suns. Et ça débute dès dimanche…