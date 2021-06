PJ Tucker rend un bel hommage à Kevin Durant

Même si Kevin Durant a marqué la série de son empreinte avec son Game 5 légendaire, PJ Tucker continue de se donner corps et âme en défense sur le double champion NBA.

Véritable pitbull défensif, l’ailier fort n’est plus très loin d’accomplir sa mission puisque tout se jouera sur un Game 7 au Barclays Center samedi soir.

Interrogé sur son adversaire en conférence de presse, le défenseur ne peut que constater soir après soir le talent de Kevin Durant, et la difficulté de le ralentir. « Kevin Durant est peut-être le meilleur scoreur de notre génération » lâche d’entrée PJ Tucker. « Il est à 30 points de moyenne en playoffs, tout le monde sait qu’il va mettre des paniers. C’est un test pour n’importe quel défenseur. Certains disent qu’untel devrait y aller ou qu’un autre devrait s’y coller, ça n’a pas d’importance. Il aura l’avantage contre n’importe quel joueur. Je n’ai jamais vu quelqu’un faire ce qu’il fait. Il faut juste lui rendre la vie compliquée autant que possible. »

Des paroles qui rappellent celles des Clippers après s’être fait éliminer par les 50 points de Kevin Durant en 2019.

« C’est le meilleur attaquant que j’ai vu de ma vie. Je l’ai dit à Rick Barnes (ndlr : un entraineur universitaire) dès sa période au lycée qu’il allait être le meilleur »

Néanmoins, pas question de reculer face au défi proposé par le MVP 2014. « Ce sont les playoffs, je ne sais pas ce que les gens imaginent mais nous rêvons de ces moments toute notre vie » continue PJ Tucker. « On rêve d’être en playoffs et de défendre sur le meilleur joueur du monde. Je mourrais sur le terrain s’il le faut. Je vis mon rêve. Je ne vais pas me défiler, je vais me battre pour chaque centimètre. Moi et Kevin, on s’affronte chaque année. J’ai défendu sur lui chaque année en playoffs, que ce soit contre Golden State ou Oklahoma City. Peu importe que ce soit en saison régulière ou en playoffs, j’adore l’affronter, je profite de ces moments-là. C’est le meilleur attaquant que j’ai vu de ma vie. Je l’ai dit à Rick Barnes (ndlr : un entraineur universitaire) dès sa période au lycée qu’il allait être le meilleur. C’est mon frère, on s’affronte à chaque fois et on va encore se battre dans un Game 7. »

Admiratif, PJ Tucker a répondu avec le sourire sur la « stratégie » à adopter face à Kevin Durant. « Qu’est ce que vous voulez faire ?! Vous pouvez vous battre autant que possible mais il a des moves incroyables. Je peux le défendre de différentes manières […] je tente tout ce qui est possible à chaque match. Je dois juste le frustrer et faire en sorte que personne ne lui vienne en aide. »

Mais malgré l’intensité du combat, et les moments de tension qu’il peut engendrer, PJ Tucker et Kevin Durant n’en oublient pas de discuter un peu de technique sur le terrain. Tout ceci reste un jeu, au final.