Adidas et Reebok s’unissent pour sortir la « Damenosis » !

L’union fait la force ! Adidas et Reebok innovent en associant leurs savoirs pour créer un modèle « hybride » : la Damenosis !

Comme son nom l’indique, cette version « best of both worlds » s’inspire de la Dame 7 et de la version noire et blanche de la Shaqnosis. La paire est dotée d’une tige blanche et noire en mesh avec des superpositions en cuir et nubuck.

Aux côtés des logo des deux équipementiers acollés au niveau de l’empeigne, on retrouve l’inscription rappelant une collaboration entre deux basketteurs de talent mais aussi deux rappeurs : « Dame D.O.L.L.A. Feat Shaq Diesel / Damenosis ». A noter également que le noir et blanc se prolonge sur les semelles intermédiaires et extérieure, avec du bleu clair pour soigner le look, sous la chaussure !

La date de sortie n’a pas encore été annoncée, contrairement à son prix qui devrait osciller autour des 110 dollars.

(Via KicksOnFire)

—

Découvrez dès maintenant sur Basket4Ballers.com les Jordan WhyNot Zer0.3 « Equality » et augmentez en vitesse grâce à la première chaussure à intégrer deux unités Zoom Air superposées à l’avant-pied.