Le pacte du Lou

Il y avait un petit parfum de renaissance la nuit dernière sur le parquet du Wells Fargo Center, terre des premiers exploits de Lou Williams en NBA.

Désormais vétéran aguerri, le triple meilleur sixième homme de la NBA a été le détonateur du « comeback » des Hawks face à Philly dans le Game 5, signant 15 points à 7/11 au tir, 2 rebonds, 3 passes, 2 interceptions.

Alors qu’il avait envisagé prendre sa retraite il y a encore trois mois de cela, lorsque les Clippers l’avaient envoyé à Atlanta pour récupérer Rajon Rondo, Lou Williams a finalement montré qu’il pouvait encore se montrer plus qu’utile pour une grosse échéance, la plus importante des Hawks jusqu’à présent.

« Je suis resté dans l’instant présent, positif par rapport à cette expérience et au plaisir que je prends », a-t-il expliqué lorsqu’on lui a demandé son ressenti sur l’instant. « Je n’ai pas trop cogité de façon personnelle sur ce que je ressentais. Ma réflexion sur ma retraite n’était pas en raison d’un manque au niveau technique, je sentais toujours que j’avais beaucoup à donner sur le plan basket. C’était plus par rapport à là où j’en étais mentalement, et j’étudiais les différentes options ».

« Je pourrais dire que j’ai joué avec Trae Young »

Au sein du pacte qui l’a notamment poussé à reprendre le chemin des parquets avec le couteau entre les dents, il y avait cette perspective de côtoyer un groupe jeune et également très talentueux. Un groupe qui a su bien l’accueillir et l’aider à retrouver son meilleur niveau.

« Traîner avec beaucoup de jeunes, c’est contagieux ! Ils ont été exceptionnels avec moi. Ils m’ont témoigné leur respect pour ce que j’avais fait au cours de ma carrière. Ils m’ont considéré comme un coéquipier et comme un frère. Ça fait du bien d’être à leurs côtés. Ils m’aident à me sentir à l’aise, et c’est beaucoup de plaisir ».

Un noyau de jeunes talents mené par un chef de meute de 23 ans, Trae Young auteur d’un match exceptionnel, à 39 points et 7 passes ! L’occasion pour Lou Williams de rendre hommage à ce jeune loup aux dents longues.

« C’est un monstre. Ça fait partie de ces choses pour lesquelles je me dis que lorsque je me replongerais là-dedans, quand il sera un Hall of Famer et une superstar établie dans cette ligue, je pourrais dire que j’ai fait partie de ce processus, que j’ai joué avec lui », a-t-il glissé. « Pouvoir voir de près ce qu’il est en mesure d’accomplir sur le terrain tous les soirs à un si jeune âge, avec cette détermination, cette classe, cette confiance en ses capacités. Je suis fier d’en faire partie. Il m’écoute pas mal et j’essaie de l’aider du mieux que je peux avec des petits conseils à droite à gauche. En tout cas, je suis fier de l’avoir comme coéquipier ».