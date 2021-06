Même sans Chris Paul, Phoenix reste optimiste

C’était l’une des informations capitales de cette folle journée de mercredi : positif au Covid-19, Chris Paul est placé à l’isolement dans le cadre du protocole sanitaire. Si le meneur de jeu des Suns a bien été vacciné, comme ce fut dit, son absence pourrait être écourtée. On en saura plus samedi.

Néanmoins, pour l’instant, l’idée de le voir en tenue pour le premier match de la finale de conférence (dimanche ou mardi selon la fin de la série entre Los Angeles et Utah) semble très improbable…

« On s’est heureusement mis en position d’avoir du temps devant nous », a réagi Monty Williams pour The Athletic. « Dans le même temps, en tant que coach, je dois réfléchir à tous les scénarios. J’y ai beaucoup réfléchi. On n’a toujours pas pris de décision car on n’en a pas encore besoin. Je n’ai aucune raison d’être pessimiste. On doit attendre de voir ce qu’il se passe. Je ne peux pas en dire plus. »

La blessure de Chris Paul au premier tour des playoffs et son impact un peu réduit pendant quelques minutes dans les Game 2 et 3 face aux Lakers ont un peu préparé Phoenix à évoluer sans son meilleur joueur.

Même si un « CP3 » au niveau de la demi-finale de conférence face à Denver (25.5 points et 10.3 passes de moyenne, pour seulement cinq ballons perdu au total) est irremplaçable.

« Nos joueurs sont toujours prêts à jouer, surtout dans ces moments-là », assure le coach. « Bien évidemment, Paul n’est pas quelqu’un qu’on peut remplacer facilement. Mais si la progression des joueurs est importante, c’est pour cette raison. On a des joueurs qui ont franchi un cap cette saison à ce poste, Cameron Payne comme E’Twaun Moore. Même Devin Booker a joué un peu au poste de meneur de jeu de temps en temps. »

Il faut donc être patient puisque des nouvelles devraient être données samedi sur la durée de l’absence de Chris Paul. Les Suns, comme les autres équipes encore en lice, sont touchés par la malchance au pire moment.

« Tout le monde doit faire avec ça : les Sixers comme les Clippers, sans oublier le Jazz », rappelle d’ailleurs Monty Williams, qui aurait également pu parler de Brooklyn. « On est en playoffs et on a une opportunité de gagner le titre. Ma foi ne va pas disparaître parce qu’il y a quelques obstacles qui se présentent. Il y en a eu pendant toute la saison. Il faut les accepter et avancer. »