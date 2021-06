Pour Marc Gasol, le succès des Lakers passera par le sacrifice

NBA – Le pivot espagnol pense qu’il faut accepter d’évoluer dans l’ombre de LeBron James et d’Anthony Davis pour retrouver les sommets.

Malgré une armada construite durant l’intersaison pour viser le doublé, les Lakers sont tombés dès le premier tour des playoffs contre les Suns. Certes plombés par la blessure d’Anthony Davis et un LeBron James loin de son meilleur niveau physique, les champions en titre ont tout de même affiché des lacunes offensives inquiétantes face à la bande à Chris Paul.

De quoi remettre en cause cet effectif ? Rob Pelinka, le GM de la franchise, a déjà affirmé qu’il était satisfait de son groupe et ne voulait pas le bouleverser. Marc Gasol semble d’accord avec ce constat, mais il attend plus de ses coéquipiers.

« Si on regarde l’effectif, avec ou sans Davis, on voit les possibilités et les capacités de cette équipe », se réjouit l’Espagnol pour Silver Screen And Roll. « Maintenant, la question, c’est : à quel point veut-on se sacrifier pour l’équipe ? Ou s’investir mentalement, en se sacrifiant défensivement pour protéger nos coéquipiers et communiquer ? Quand on a des joueurs comme Davis et LeBron, c’est ce qu’il faut faire. Même si ce n’est pas flashy, ni facile, car on n’obtient pas des lauriers quand on se sacrifie. Le reste du groupe doit aider à construire, à donner cette régularité au groupe. Tout le monde ne peut pas briller. »

Le pivot en sait quelque chose, lui qui a mal vécu l’arrivée d’Andre Drummond dans le courant de saison et la chute de son temps de jeu qui a suivi. On peut ajouter Montrezl Harrell, qui a affiché sa frustration de ne pas jouer pendant la série contre Phoenix. Kyle Kuzma parlait, lui, d’un manque de connexion, de liant entre tous les talents californiens par rapport à l’alchimie de la « bulle » et du titre de 2020.

Bref, sur le papier, les Lakers avaient tout pour conserver leur titre. Mais sur le terrain, ce fut une toute autre histoire…

« Le sacrifice, ça demande un état d’esprit différent au quotidien », poursuit le champion 2019 avec Toronto. « Cette équipe, en voyant l’effectif pour la saison prochaine, a beaucoup de talents. Aucun doute, le talent est là. C’est simplement le sacrifice qui manque. Surtout quand on sort d’un titre et que la culture est déjà installée. Chacun doit y adhérer et comprendre ce qu’il doit faire pour la rendre encore meilleure. »