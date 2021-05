Face aux problèmes des Lakers, Kyle Kuzma réclame Marc Gasol

Sixième défaite en sept matches pour les Lakers, et les retours d’Anthony Davis et LeBron James n’ont rien changé. Tour à tour, plusieurs champions NBA se sont exprimés devant la presse après le revers face à Toronto, et on retiendra notamment les mots de Kyle Kuzma, sans doute le meilleur Laker la nuit dernière. Interrogé sur cette inquiétante série de défaites, il a tenté de trouver les mots pour l’expliquer.

« Je crois simplement qu’on n’est pas connecté en ce moment. Je pense qu’on n’est pas en forme, et tout simplement pas assez bon » a-t-il d’abord répondu. « Il y avait des matches qu’on pouvait gagner dans cette série, et c’est décevant. On n’est tout simplement pas soudé de manière globale, que ce soit l’équipe, le staff, et tout le reste. »

On lui demande alors la différence entre les Lakers de la « bulle » et les Lakers actuels, et il le répète : la grande différence, c’est qu’il n’y a pas de liant en ce moment dans l’équipe.

Après avoir reproché à la presse de trop communiquer sur les tests Covid-19, il a aussi dû répondre à des questions sur les solutions à trouver. Est-ce que les Lakers doivent tenir une réunion de crise ? Est-ce qu’il faut davantage s’entraîner ? Voici sa réponse, même s’il reconnaît qu’il se sent impuissant.

« Je ne s’en sais rien… C’est vraiment difficile, et c’est une situation malheureuse. Je ne sais pas ce qu’il faut faire… Je souhaiterais qu’on donne un peu plus de temps à Marc (Gasol) car c’est quelque chose qui pourrait être plutôt bien pour nous. Mais c’est difficile. Il se passe tellement de choses différentes et compliquées autour de nous. »

Le pivot espagnol, qui s’était exprimé sur sa situation compliquée après l’arrivée d’Andre Drummond, n’a joué que huit minutes depuis le 25 avril…