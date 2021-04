Marc Gasol assure être impliqué à 100% dans le projet des Lakers

Comme il l’a confié la semaine passée après la victoire des Lakers face aux Kings, Marc Gasol a eu du mal à digérer l’arrivée d’Andre Drummond, qui vient bouleverser la hiérarchie au poste de pivot.

Auteur de l’un de ses meilleurs matchs de la saison cette nuit face à son ancienne formation (13 points, 9 rebonds, 5 passes décisives, 4 contres), l’Espagnol sait qu’il va devoir laisser sa place de titulaire lorsqu’Andre Drummond sera remis de sa blessure au gros orteil. Ça ne fait d’ailleurs aucun doute pour Frank Vogel.

« Nous ferons débuter Andre. C’est pour ça qu’on l’a fait venir ici. Nous devons lui donner une tonne de minutes pour qu’il s’acclimate à notre système avec seulement X matchs avant les playoffs, et il sera notre titulaire… La performance de Marc Gasol ne change rien à cela », a notamment déclaré le coach californien.

Tourné vers un objectif, peu importe le temps de jeu ou le poste

Un sentiment d’urgence que comprend désormais Marc Gasol, qui a quelque peu modifié la teneur de son discours cette nuit, assurant que, quoi qu’on lui demandera une fois le retour d’Andre Drummond acté, il sera prêt.

« Je vais rester prêt. Je vais vous dire ceci : Je suis entièrement dévoué à l’équipe », a-t-il lancé. « Je resterai prêt quand mon numéro sera appelé. Je comprends que nous devons habituer Andre à ce que nous essayons de faire. Nous devons récupérer nos deux principaux joueurs, LeBron et AD, et ils devront mettre en place ce groupe et créer une certaine cohésion avec le cinq majeur. Je serai prêt quoi qu’il arrive. Peu importe si c’est cinq minutes, dix minutes, à quel poste… Certains soirs, je ne jouerai peut-être pas. Mais je serai prêt, quoi qu’il arrive. J’ai pris cet engagement. Ça a été un processus pour moi de réévaluer un peu cette situation, mais comme je l’ai dit, je suis pleinement engagé envers cette équipe. Donc, quoi qu’on me propose, je serai prêt ».

Andre Drummond a pour sa part participé à l’entraînement à la veille du match à Tampa. Frank Vogel a indiqué qu’il espérait pouvoir compter sur lui pour la rencontre à Miami, demain.