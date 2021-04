Marc Gasol craint de devenir un simple « bouche-trou »

Bien qu’il réalise la pire saison de sa carrière sur le plan statistique, et qu’il a manqué beaucoup de matches à cause du Covid, Marc Gasol était au moins titulaire depuis le début de campagne avec les Lakers. Sauf que ce statut va être rapidement remis en question quand Andre Drummond, déjà blessé, pourra enchaîner les matches.

Forcément, pour l’Espagnol, l’arrivée de l’ancien pivot de Detroit et de Cleveland est un caillou dans sa chaussure. Il ne l’a pas caché après la victoire contre les Kings, où il a compilé 5 points, 9 rebonds et 6 passes.

« C’est la vie », a-t-il soufflé au Los Angeles Times. « Les choses changent et il faut s’adapter le plus vite possible. Quand j’ai signé avec cette équipe, c’était pour aider, pour atteindre son objectif, c’est-à-dire gagner un nouveau titre. Ça, je pense que ça n’a pas changé. Mais, c’est une pilule difficile à avaler car je sais que je vais sortir de la rotation à un moment donné. Ce n’est jamais facile pour un joueur, car on veut toujours jouer. Mais on verra. »

« On n’est plus le plan A, mais le C ou le D »



Frank Vogel va avoir le choix des armes avec Marc Gasol et Andre Drummond, mais aussi Montrezl Harrell. Une situation idéale pour un entraîneur, mais frustrante pour le champion 2019 avec Toronto qui va devoir se contenter des miettes et se voit surtout comme un bouche-trou désormais.

« Il y a un astérisque à tout ça, un ‘si’ : si on a besoin de vous. On n’est plus le plan A, mais le C ou le D. Il faut l’accepter, car c’est notre boulot, on a signé pour ça. C’est toujours difficile à admettre, on se demande toujours si on a fait quelque chose de mal ou non. Il est évident que je me fiche de mes statistiques, j’essaie simplement d’aider tout le monde. »

De son côté, le coach des Lakers a bien évidemment assuré que l’ancien des Grizzlies allait continuer d’avoir des minutes et que son rôle était capital dans la course au doublé.

« Marc est vital pour nous aider à gagner le titre cette année », a déclaré Frank Vogel à ESPN. « On ne peut pas voir les choses autrement. Les gens doivent comprendre que Gasol est important pour nous. Oui, Andre arrive et nous apporte de la profondeur, mais on va avoir besoin ces trois-là. Marc a été dominant contre Sacramento en marquant cinq points. Voilà ce qu’il peut nous apporter. »