Kyle Kuzma toujours aussi précieux

Quand Anthony Davis et LeBron James sont sur le parquet, Kyle Kuzma est souvent attendu comme la troisième option offensive des Lakers, même si cela est moins vrai avec les arrivées de Dennis Schröder et Montrezl Harrell lors de la dernière intersaison.

Néanmoins, comme l’intérieur All-Star est absent depuis un mois et encore pour deux semaines au moins, Kuzma doit forcément monter d’un cran en ce moment. Face aux Pacers, il l’a parfaitement fait avec 24 points, à 8/18 au shoot dont un 3/6 à 3-pts, et 13 rebonds.

« Je joue mon jeu, tout simplement », a-t-il réagi après la victoire des champions en titre pour le Los Angeles Times. « Je prends ce qu’on me donne, sans essayer de forcer quoi que ce soit. Je n’essaie pas d’être un scoreur en sortie de banc ou de shooter à chaque fois. Mais quand je suis ouvert, je prends le tir. »

« On a besoin qu’il mette ses tirs, surtout quand Davis n’est pas là »

Le champion 2020 a inscrit 15 points en dernier quart-temps et s’est notamment illustré sur trois possessions de suite. Une attitude agressive et efficace qui plaît à LeBron James.

« Il était dedans », constate le MVP des Finals 2020. « On continue alors de servir celui qui a la main chaude. Je voulais continuer de lui donner la balle pour qu’il enchaîne les actions. C’est là qu’il progresse. Il s’améliore en sachant que ce sera différent certains matches. Il n’aura pas des grosses soirées au scoring à chaque fois, mais il aura toujours de l’impact, notamment au rebond, avec son énergie et ses efforts. Après, on a besoin qu’il mette ses tirs, surtout quand Davis n’est pas là. »

La présence de Kuzma au rebond, soulignée par James, est effectivement importante cette saison (6.8 de moyenne dont 2.1 offensifs, record en carrière) car offensivement, Kuzma reste irrégulier, notamment parce que son rôle évolue souvent.

« Notre équipe est organisée autour de LeBron James et d’Anthony Davis, donc tous les autres essaient de s’adapter à eux« , explique Kuzma, sur l’absence du second cité depuis mi-février. « On joue ainsi depuis un an et demi. Par conséquent, jouer différemment, sur le tas, ce n’est pas facile. »