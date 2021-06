Nets – Bucks : l’exceptionnel chef-d’œuvre de Kevin Durant !!!

Le peuple des Nets est en fusion dans les tribunes avec le retour de James Harden, mais ce sont bien les Bucks qui démarrent du meilleur pied. Les locaux ne sont pas encore dans leur assiette, et ne mettent pas un tir, et on voit même Joe Harris et Bruce Brown rater des lay-up faciles. Les hommes de Steve Nash sont (déjà) dans le dur, et traversent une très grosse sécheresse offensive pour le moment (2 points seulement en cinq minutes).

Giannis Antetokounmpo joue à la perfection et commence déjà à bien noircir la feuille de match, bien accompagné par un Jrue Holiday qui se montre précieux dans la peau du lieutenant. Jeff Green plante bien deux banderilles de loin, mais après douze minutes, ce sont bien les visiteurs ont pris le large (29-15).

Jeff Green, le facteur X

Kevin Durant et « Uncle » Green artillent de loin, et redonnent du baume au coeur à un public bien tendu. Les fautes sur KD se succèdent, et ça commence à agacer Mike Budenholzer, qui s’en prend au corps arbitral. Le Greek Freak confirme son très bon match en plantant à mi-distance, puis en claquant un dunk en transition, profitant des oublis défensifs des Nets. Le Grec est en pleine démonstration de force, et le pauvre Blake Griffin ne peut que constater les dégâts dans la raquette. Durant lui répond, mais ses coéquipiers ont du mal à le suivre. À la pause, les Bucks confirment leur bel état de forme, et mènent avec une belle marge (59-43).

Green est en verve, et démarre cette seconde période sur un nouveau panier primé. Le vétéran est solide des deux côtés du parquet, et il offre deux superbes caviars à Griffin qui doit se rattraper après une première mi-temps un peu compliquée. Coach Budenholzer prend un arrêt de jeu, pour regrouper ses troupes. Mais Green en remet une couche de loin, et il effectue un sans-faute dans cet exercice pour l’instant (6/6 !), et le public se remet à y croire ! Antetokounmpo prend une bronca énorme à chacun de ses lancers-francs, et le Grec a un peu perdu de sa superbe depuis quelques minutes. Les Nets jouet un basket simple, terriblement efficace, mais Milwaukee ne rompt toujours pas. Aux trois quarts de la rencontre, les Bucks voient leur avance fondre et ils n’ont plus que deux possessions d’avance (87-81).

KD en mode glouton !

Durant n’attend pas pour prendre le jeu à son compte, et après deux shoots mi-distance, il donne une superbe passe à Brown qui coupe ligne de fond. Les Bucks tremblent, et Antetokounmpo met une soufflante à ses coéquipiers sur le bord du terrain. Le jeu se durcit, et P.J Tucker met encore plus d’intensité dans les contacts. Sauf que son pote Durant prend feu à 3-points, et les Nets passent devant (97-96). L’ancien Warrior aime ses moments chauds, et il donne un cours particulier à ses adversaires. Et quand Giannis lui répond, c’est Green, encore lui, qui plante à 3-points (104-100).

La fin de rencontre est incroyable de tension, et à 50 secondes de la fin, Durant sort à nouveau toute sa panoplie offensive pour planter un autre coup de poignard de loin, avant de conclure le travail sur la ligne des lancers-francs (111-107). Cette fois, les Bucks ne reviendront pas, et les Nets ont sorti leurs tripes en seconde période pour arracher ce Game 5 (114-108).

Quant à Durant, il signe carrément l’une des plus grandes perf’ de l’histoire des playoffs : 49 points, 17 rebonds, 10 passes ! Il aura joué les 48 minutes…