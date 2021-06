Epuisé, Markieff Morris veut couper complètement

Exténués, physiquement et mentalement, voilà ce qui ressort des témoignages des Lakers et du Heat qui ont dû faire face à un enchaînement qui leur a été fatal, entre blessures, fatigue et ce Covid-19 qui a malmené les organismes.

Entre la fin juillet 2020, date de la reprise de la saison 2019/20 et début juin 2021, moment de l’élimination des Lakers au premier tour des playoffs, Markieff Morris a disputé un total de 92 matchs (67 de saison régulière, 25 de playoffs). Même si le frère de Marcus n’est pas le joueur le plus sollicité sur cette période, avec un temps de jeu finalement limité, il affirme avoir vécu la saison la plus dure de sa carrière.

« J’hésitais à la qualifier ainsi, mais je vais le dire : ça a été une année stressante avec cette merde de Covid », a envoyé le frère jumeau de Marcus Morris. « Beaucoup de gars dans cette ligue, une majorité, sont mentalement forts, donc nous avons été capables de traverser ça parce que nous aimons le sport, nous aimons pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. C’est donc un sacrifice que nous avons fait, mais cette année a été la plus difficile de ma carrière sur le plan du basket ».

Deux saisons en une, un régime éprouvant

Pour Markieff Morris, ce n’est pas tant la saison en condensée (72 matchs en moins de cinq mois) qui a usé les organismes, mais plutôt l’enchaînement entre les finales NBA 2020 qui ont pris fin le 12 octobre et la reprise de l’entraînement, six semaines plus tard.

« J’ai presque joué deux saisons en un an, avec la pause et tout ce qui a suivi, puis la bulle, et enfin le fait de n’avoir qu’un mois environ pour me préparer après un titre et de rejouer tous les deux jours. Ça s’est vu pour nous, nous avons eu beaucoup de blessures », a-t-il ajouté. « Mais malgré les blessures, la pandémie, peu importe ce qu’il y a eu, j’ai toujours eu cet état d’esprit positif tout au long de l’année, à propos de notre équipe parce que je croyais vraiment en nos capacités, je croyais vraiment que nous allions encore gagner le titre cette année. C’est dur ».

Premier supporter de son frère jumeau, engagé avec les Clippers, Markieff Morris va à présent prendre le temps de couper pour de bon. « Je pense que pour que je puisse me remettre à zéro, je dois partir quelque part, couper mon téléphone et vraiment juste prendre du recul », a-t-il conclu.