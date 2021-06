Le Jazz doit répondre au défi physique des Clippers

Quand on veut, on peut. C’est la leçon des Clippers depuis le début des playoffs. Inconstants d’un match à l’autre, les Californiens montrent toujours leur meilleur visage dès qu’ils se mettent à défendre et à montrer les muscles.

Pour sauver leur saison dans ce Game 3, à domicile, de la demi-finale de conférence face à Utah, Nicolas Batum et compagnie ont affiché intensité et concentration dès les premières secondes.

« La première possession, quand Batum est monté sur moi, montrait ce qu’ils voulaient faire dans cette rencontre », estime Joe Ingles, qui a pourtant marqué face à la défense du Français sur cette action, à The Athletic. « Ils ont été physiques et on n’a pas su égaler ça. »

Une agressivité symbolisée par le match de Paul George notamment. Les joueurs de Tyronn Lue ont fait prise à deux sur Donovan Mitchell très souvent, l’ont bousculé, pour forcer les autres joueurs du Jazz à faire le jeu. Et sans Mike Conley, Utah avait moins d’armes pour répondre à ce défi technique et pour soulager son arrière All-Star.

« On n’a pas fait les stops, on n’a pas fait payer leur style en défense. Ils ont élevé leur niveau de jeu », analyse Donovan Mitchell. « Ils ont été très physiques, ça nous a déstabilisé », ajoute Rudy Gobert. « La ballon a arrêté de circuler. Leur défense a été leur moteur. On doit jouer malgré leur dureté, on doit attaquer le cercle. »

Pourtant, avec un 19/44 à 3-pts et 13 ballons perdus (contre 10.5 de moyenne dans les deux premiers matches de la série), le Jazz n’a pas totalement déjoué non plus. Malgré une défaite assez lourde (132-106), Quin Snyder est donc plutôt satisfait de la prestation de ses joueurs.

« Si on regarde quelques possessions où les Clippers ont fait prise à deux, on a eu des bons tirs », remarque ainsi le coach d’Utah. « C’est dans les moments où notre spacing était le meilleur. Quand une équipe vous bouscule, vous rentre dedans, il faut attaquer, lâcher la balle rapidement, prendre très vite les décisions. Les nôtres doivent être meilleures. On a joué avec de plus en plus de force à mesure que le match avançait. Mais on n’a pas su faire les stops à des moments importants. » Rendez-vous la nuit prochaine (04h00) pour le Game 4 entre les deux équipes.