Un Paul George agressif change beaucoup de choses pour les Clippers

Extrêmement maladroit (20 points à 4/17 au tir) lors du Game 1 de cette demi-finale de conférence face au Jazz, Paul George s’était repris lors du Game 2 (27 points à 8/18) mais il n’avait pas réussi à faire sentir son impact sur le match. Chambré par son ennemi/défenseur préféré depuis plusieurs saisons, Joe Ingles, et par le public de la Vivint Arena qui scandait « Playoff P », « Push off P » ou « Overrated », il s’est secoué à l’occasion du Game 3.

Agressif dès le début du match, il a mis la pression à la défense de Salt Lake City avec 20 de ses 31 points en première mi-temps, Kawhi Leonard prenant le relais après la pause.

« Oh, nous sommes une équipe différente » reconnait Tyronn Lue lorsqu’on l’interroge sur l’agressivité de Paul George en début de match. « Nous le savons. Ça a été comme ça toute la saison. Il a été excellent. Il a connu un seul mauvais match, vous savez, et tout le monde connait des mauvais matchs. »

Présent en défense pour contenir Donovan Mitchell, agressif offensivement en début de match, Paul George a montré tout ce qu’il pouvait apporter, alors que les Clippers ont fait quelques ajustements tactiques, jouant davantage « small ball » pour perturber Rudy Gobert, pilonnant Derrick Favors dès que le back-up du Français entrait sur le terrain, et surtout envoyant beaucoup plus de prises à deux sur l’arrière All-Star de Salt Lake City.

« Nous avons simplement insisté sur le fait qu’il ne nous battra pas ce soir », détaillait Paul George au sujet de Donovan Mitchell, également re-blessé à la cheville. « Nous allons forcer tous les autres à faire le jeu et nous n’allons pas le laisser se créer des tirs et obtenir les positions qu’il voulait au début de la soirée. »

Une stratégie qui va forcer les autres joueurs de Quin Snyder à faire des différences.

« Ils ont haussé leur niveau physique et leur agressivité », reconnait d’ailleurs Joe Ingles, que Paul George refusait d’évoquer en conférence de presse. « La plus grande différence, c’est qu’ils ont joué beaucoup plus petit, en doublant Donovan, en le blitzant. Nous étions préparés à tout ça, mais nous ne l’avons pas bien exécuté. »