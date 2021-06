Donovan Mitchell de nouveau gêné par sa cheville droite

Après avoir manqué les 16 derniers matchs de la saison régulière et le premier face-à-face contre les Grizzlies à cause de sa cheville droite, Donovan Mitchell doit de nouveau gérer ses problèmes physiques.

De nouveau touché et boitillant à la toute fin du Game 2, l’arrière a dû quitter ses partenaires à sept minutes de la fin du Game 3, en raison de nouvelles douleurs à la cheville. Une mauvaise nouvelle pour le Jazz, même si l’arrière assure qu’il aurait pu tenir sa place. « J’étais capable de revenir mais il n’y a pas besoin de prendre de risque quand tu es mené de 16-18 points » explique ainsi Donovan Mitchell, avant de rassurer. « Ça va aller. »

Une décision qui a été prise en concertation avec Quin Snyder. « Il est en bonne santé. Il aurait pu revenir mais l’écart était important. Quand on en a parlé, Kawhi venait d’inscrire un 3-points. C’était ma décision de le laisser sur le banc. Le match était en train de nous échapper mais il va bien » reconnait l’entraineur sur ESPN.

Plus de 30 points par match depuis le début des playoffs

Une bonne nouvelle pour le technicien car son leader offensif produit sa meilleure campagne de playoffs. Revenu lors du deuxième match contre Memphis, Donovan Mitchell était invaincu avant cette dernière défaite face aux Clippers. En sept matchs dans cette postseason, le scoreur du Jazz a inscrit 32.3 points de moyenne !

Lors du revers concédé face à Los Angeles, ses 30 points à 11/24 dont 5/9 à 3-points n’ont pas suffi.

Avec le Game 4 prévu dès lundi, le staff médical va désormais s’occuper de la cheville du coéquipier de Rudy Gobert. « C’est quand je me réceptionne après un saut. Je vais essayer de gérer ça. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je ne veux pas en dire plus. C’est juste à l’atterrissage mais je vais bien. Je serai prêt pour le Game 4. »

L’importance du joueur est telle qu’il est prêt à retourner dans l’arène malgré une cheville douloureuse à certains moments. « Évidemment, je ne serai pas à 100% mais tu dois essayer de gérer ça et d’être compétitif. Ce sont des choses qui arrivent. Tu dois trouver un moyen de gérer ça afin d’être prêt. Ce ne sera pas parfait mais ça ira. »