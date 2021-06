Kawhi Leonard et Paul George relancent les Clippers

Pas de round d’observation entre les deux formations, qui se lancent dans la bataille dès l’entame de la rencontre. Toujours dans le cinq de départ en raison du nouveau forfait de Mike Conley, Joe Ingles allume de loin (11 points en 3 minutes !) comme sur cette partie de billard débutée par une tentative de alley-oop et ponctuée par un 3-points.

Reggie Jackson lui répond sans attendre, profitant de la liberté que lui laisse la défense adverse comme dans la deuxième manche. Donovan Mitchell n’est pas en réussite pour le moment, mais Jordan Clarkson prend le relais, et il compense largement. Paul George et Kawhi Leonard prennent le contrôle des opérations en attaque, et malgré un bon Rudy Gobert, les Clippers sont en tête après douze minutes (27-23).

Paul George et Kawhi Leonard, les deux font la paire

Jordan Clarkson poursuit son show de la ligne des 3-points, mais aussi au rebond offensif comme sur ce shoot avec la planche raté, qu’il va chercher au milieu de la raquette pour remettre dedans.

Son entente avec Joe Ingles est superbe mais le Jazz n’a pas sa maitrise habituelle. Donovan Mitchell est toujours en galère avec son tir, avec un zéro pointé. En revanche, Reggie Jackson est inarrêtable, tandis que Paul George est appliqué : il ne force rien en attaque et se joue de la défense des visiteurs avec une aisance déconcertante. Malgré le réveil de Donovan Mitchell, et quel réveil avec 16 points de suite, les hommes de Tyronn Lue atteignent la pause avec 15 points d’avance (64-49).

Sans surprise, le Jazz revient avec d’autres intentions, notamment en défense. Rudy Gobert colle deux bâches énormes sur Nicolas Batum et Paul George, mais Kawhi Leonard fait très mal à mi-distance, puis en transition sur un pauvre Royce O’Neal qui prend une leçon de basket. Le Jazz joue la carte de la patience, et O’Neale se rattrape en sanctionnant de loin à son tour, puis en prenant des rebonds offensifs précieux.

Les Clippers serrent les dents, et Kawhi Leonard reprend les clés du camion pour redonner un coup de boost aux siens, comme sur ce dunk où il découpe la défense avant d’écraser le cercle. Le double MVP des Finals est au four et au moulin, et malgré le regain de forme du Jazz, les Clippers gardent la main sur les débats (94-83).

Donovan Mitchell sort sur blessure

Le Jazz insiste et le duel George-Mitchell bat son plein. Les deux superstars se répondent coup sur coup, et Kawhi Leonard joue les arbitres. La vitesse des Clippers commence à fatiguer les joueurs de l’Utah, et Donovan Mitchell semble touché ! Sa cheville a lâché, et il se dirige tout droit vers les vestiaires. Le Jazz semble avoir pris un coup derrière la tête et Paul George en profite pour aller marquer un panier compliqué au-dessus des bras immenses de Gobert.

L’écart se creuse de plus en plus, et les deux coaches ont compris que c’était terminé pour ce soir. Les joueurs du bout de banc font leur entrée, et les Clippers s’imposent 132-106 pour réduire l’écart à 2-1. Utah restait sur six victoires d’affilée, et désormais il va falloir surveiller la cheville de Donovan Mitchell.