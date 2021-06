Le MVP de la nuit | Un Kawhi Leonard servi à point(s)

« On sait que nos deux gars font partie des meilleurs joueurs de la NBA. Personnellement, je ne vais pas au restaurant pour le ketchup. J’y vais pour le steak. Et ce soir, nos deux gars étaient les steaks. »

Tyronn Lue a donc choisi la métaphore culinaire pour commenter les performances de ces deux superstars, Paul George et Kawhi Leonard. On pourrait la compléter en disant que Paul George était l’entrée et Kawhi Leonard le plat de résistance. À chacun sa mi-temps en quelque sorte, et le dessert est la victoire.

« Notre entente continue de progresser » explique « The Klaw » sur leurs 65 points cumulés. « Il a fallu reconstruire notre entente en passant de l’attaque de Doc Rivers à celle de Tyronn Lue. Ensemble, on essaie juste de nous mener à la victoire. Si l’un est dans un bon soir, ou s’il s’agit d’un de nos coéquipiers, on va le chercher ».

« On a mis nos tirs, c’est la grande différence »

En première période, Paul George a donné le ton par son agressivité, et Kawhi Leonard a pris le relais au retour des vestiaires. Très agressif pour compenser sa maladresse à 3-points, il va fixer la défense du Jazz pour mieux servir ses shooteurs dans le corner. Une agressivité qu’on retrouve au rebond ou dans ses drives musclés pour marquer devant Rudy Gobert. Balle en main, Kawhi Leonard est facile, mais la défense du Jazz l’a obligé à sortir le grand jeu, et pour lui, c’était essentiel d’agresser la défense et de jouer l’épaule en avant.

« Que les shoots rentrent ou sortent, il faut rester agressif. C’est ce que vous avez vu ce soir me concernant » explique-t-il à propos de son coup de chaud en deuxième mi-temps. À l’arrivée, sa ligne de stats est superbe : 34 points, 12 rebonds et 5 passes. Le tout à 14 sur 24 aux tirs pour une évaluation de 42.

Et comment explique-t-il cette victoire de 26 points par rapport aux deux premières prestations ?

« On était plus concentré sur les détails, les écrans retard, le rebond… Il y avait davantage d’efforts et surtout on a mis nos tirs. C’est la grande différence » conclut-il tranquillement.