PJ Tucker a mis le feu aux poudres

Revenus à hauteur après avoir été battus sèchement à deux reprises à Brooklyn, les Bucks ont profité de leur retour sur leurs terres du Wisconsin. Leur victoire hier soir à domicile a complètement relancé la série face à des Nets qui évoluent encore sans James Harden et qui pourraient être désormais privés de Kyrie Irving.

Pour Steve Nash, c’est surtout le duel bouillant entre PJ Tucker et Kevin Durant, sa dernière superstar encore debout, qui commence à devenir extrêmement stressant.

« Parfois, il est à la limite sur ses interventions physiques »

« Il joue très physique et il rend les choses difficiles. C’est son rôle dans leur équipe », explique Steve Nash dans The Athletic. « Parfois, il est à la limite sur ses interventions physiques mais c’est les playoffs. Il faut s’adapter et s’ajuster. »

S’il y met forcément les formes et nuance son propos, Steve Nash veut avant tout protéger son joueur d’un des plus féroces défenseurs de la ligue en un-contre-un. S’étant déjà pris le bec avec Kevin Durant lors du match précédent, PJ Tucker a encore été un véritable poison face à son pote de toujours, qui termine à 28 points, mais à 9/25 aux tirs seulement, dont 1/8 à 3-points.

« Il défend sur lui. Si ce n’est pas du basket, je ne sais pas ce que c’est », contre-argumente Mike Budenholzer. « On doit simplement garder la même mentalité pour défendre sur lui, tout lui rendre difficile. Donc rien ne change. PJ est un très bon défenseur en individuel. Il passe beaucoup de temps à étudier la vidéo et à comprendre les tendances de ses adversaires. C’est simplement de la défense. »

Physique au possible face à Kevin Durant, PJ Tucker a semble-t-il réussi à relancer le feu sacré des Bucks. Sur leur terrain, les hommes de Mike Budenholzer ont retrouvé leurs qualités défensives et ils ont peut-être trouvé une rotation intéressante pour la suite avec Holiday, Connaughton, Middleton, Antetokounmpo et donc l’ami PJ. Avec ce cinq, Milwaukee a notamment passé un 14-2 cinglant, pour reprendre les commandes en deuxième quart.

« C’est contagieux », ajoute Pat Connaughton. « [Cet engagement défensif] est quelque chose dont on a besoin. Il y a des moments où on en a besoin plus que d’autres, ça dépend de la manière dont est sifflé le match. Mais on a besoin de cette intensité tout le temps. On peut augmenter ou baisser le niveau de jeu physique, mais l’intensité doit être là en continu. »

« Quand on est allé à Brooklyn la semaine passée, on a été humilié »

Pour donner le ton en défense, les Bucks savent qu’ils peuvent compter sur PJ Tucker. Opposé à un de ses amis hors-terrain en Kevin Durant, il ne lui fait pas de quartier sur les planches ! Sachant que Kyrie Irving et James Harden sont sur le flanc, ce duel n’en devient que plus fondamental.

« PJ doit continuer à réfléchir comment il peut faire pour le prochain match », reprend Mike Budenholzer. « On doit garder cette mentalité de compétiteur, tout contester, tout rendre difficile. PJ est un vétéran, il doit éviter beaucoup d’écrans. Il prend beaucoup de chocs, mais sa dureté physique, sa dureté mentale… Il doit les garder et continuer à tout contester et rendre la tâche difficile à Durant. »

Dans les cordes, et amoindris physiquement, les Nets vont retrouver leur parquet dès demain soir et il leur faudra à leur tour trouver des solutions. La dynamique est repassée dans le camp des Bucks qui ont non seulement enchaîné deux victoires mais ont encore plus repris l’ascendant psychologique. À eux d’en profiter…

« Quand on est allé à Brooklyn la semaine passée, on a été humilié », conclut Pat Connaughton. « C’était quelque chose dont on avait besoin pour s’investir davantage et retrouver notre fierté. On a compris qu’on devait être meilleur et qu’on devait trouver un moyen de s’imposer à l’extérieur. On est l’équipe moins bien classée. On doit aller gagner chez eux, au moins une fois, peut-être deux. On doit amener cette ténacité, cette dureté et se serrer les coudes dans un environnement hostile. »

Ils pourront compter sur PJ Tucker pour leur ouvrir la voie…