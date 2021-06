L’agent de sécurité des Nets qui a poussé P.J. Tucker suspendu par la NBA

En direct, on peut ne pas l’avoir vu, car dans ces moments de tension, il y a beaucoup d’informations sur le terrain, et dp,c à l’écran pour un téléspectateur. Mais la NBA, elle, a bien regardé les images de l’accrochage entre Kevin Durant et P.J. Tucker dans le Game 3 de la demi-finale de conférence.

La ligue a ainsi bien vu qu’un homme, un agent de sécurité, avait repoussé P.J. Tucker. Et cet homme, Antjuan Lambert (35 ans), n’est pas qu’un simple employé des Nets mais aussi un proche de Kevin Durant. Il est même son ancien garde du corps (comme celui de DeMarcus Cousins) et il a suivi le MVP 2014 de Golden State vers Brooklyn.

« Pour être totalement honnête, dans le feu de l’action, je n’avais aucune idée de la relation de cet homme avec quiconque », reconnait Mike Budenholzer. « Il aurait pu être de la sécurité du Fiserv Forum, de la franchise de Milwaukee ou des Nets. On sait que dans ces moments, certains essaient de garder la situation sous contrôle et d’éviter que ça dégénère. Si c’est un homme des Nets et qu’il pousse un joueur, ça ne semble pas être le protocole. »

La NBA a mené une enquête avec les deux franchises puis décidé de « suspendre » Antjuan Lambert. En clair, il ne pourra plus être présent aux matches à Milwaukee, donc pour le Game 4 ce dimanche soir bien évidemment, puis n’aura pas le droit d’être sur le parquet à Brooklyn, au Barclays Center.

« C’est assez dingue qu’il ait attaqué et poussé P.J. », explique Bobby Portis à ESPN. « En général, les agents de sécurité viennent pour séparer les gens, donc il a sans doute dépassé les bornes. »