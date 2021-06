Torrey Craig, le guerrier infiltré

L’apport de Torrey Craig ne se mesure pas que dans les stats. La raison pour laquelle il est particulièrement apprécié, au-delà de son comportement en dehors du terrain, réside dans son intensité, son sens de l’effort et du sacrifice, un profil qu’on pourrait résumer comme le parfait « joueur d’équipe ».

S’il y a une franchise qui connaît la valeur de Torrey Craig sur un terrain, c’est bien Denver, qu’il retrouve aujourd’hui sur son chemin et qui se trouve actuellement en grande difficulté dans sa demi-finale de conférence face aux Suns.

Ce sont en effet les Nuggets qui lui avaient donné une chance d’intégrer la NBA via un « two-way contract » en 2017. Alors âgé de 26 ans, l’ailier « 3&D » au parcours atypique (passé par l’Australie et la Nouvelle-Zélande), avait su saisir sa chance en se montrant progressivement indispensable à l’effectif de Mike Malone.

Une fin d’histoire brutale à Denver

La belle histoire a duré trois saisons, pour finalement se terminer brutalement, la franchise des Rocheuses ayant fait une offre de prolongation à son joueur avant de se retirer, le laissant libre de s’engager où il voulait.

A l’image de sa carrière, rien ne s’est donc passé comme prévu, et Torrey Craig a dû quitter les Nuggets, direction Milwaukee. La greffe n’a pas fonctionné, en partie à cause d’une intégration ralentie par une fracture du nez survenue dès le début de la saison.

« Je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi j’étais là à ce moment de ma carrière, et sachant que je pouvais aider une équipe, alors que je ne jouais pas et que je ne comprenais pas pourquoi ».

Juste avant la trade-deadline, l’ailier a finalement été envoyé aux Suns. Le coup « parfait » pour le joueur qui avait déjà hésité à rejoindre l’Arizona avant de s’engager pour Milwaukee. Avec Phoenix, l’ailier évolue à nouveau comme un poisson dans l’eau et surtout, se sent utile à son équipe.

Cette saison 2020-2021 est finalement à l’image de son parcours. « Toute ma carrière, toute ma vie, j’ai juste été capable de m’ajuster et de m’adapter à n’importe quelle situation », rappelle-t-il. « Ça a été les montagnes russes, j’ai vécu 7-8 mois peut-être les plus mouvementés de ma vie. Mais je suis là maintenant, et nous jouons notre meilleur basket au bon moment ».

A fond dans l’intensité

Sa capacité d’adaptation a encore été mise à rude épreuve lors de son arrivée en Arizona en cours de saison. Mais Torrey Craig a mis les bouchées doubles, s’attelant d’abord à bien s’intégrer au sein du groupe puis en redoublant d’efforts avec le staff avant de montrer ce qu’il pouvait apporter à l’équipe sur un terrain, le genre de joueur qui donne tout et ne se relâche jamais.

La parfaite illustration a eu lieu lors du Game 1, lorsqu’il s’est fait sécher par Facundo Campazzo sur une prise de position au rebond, et que Michael Porter Jr lui est tombé dessus dans la foulée.

L’ailier s’est alors relevé pour courir en défense, et a enchaîné une deuxième sprint suite à l’interception de Dario Saric pour aller claquer une énorme alley-oop servi par Cameron Payne. « Peu importe où il allait envoyer le ballon, j’allais réussir à le capter », s’est-il remémoré au sujet de cet uppercut qui a envoyé Denver au tapis dans le Game 1.

« Nous serions dans une situation différente si nous n’avions pas Torrey Craig dans notre équipe », a ensuite déclaré son coach Monty Williams. « Il est arrivé au bon moment. C’était le bon endroit pour Torrey. Nous avions besoin de lui, et il avait besoin de nous ».

Les regrets de Mike Malone

Le compliment ultime pour un nouveau joueur que d’entendre un coach reconnaître son apport. Torrey Craig est d’autant plus précieux sur cette série du fait qu’il connaît les systèmes des Nuggets sur le bout des doigts et a donc pu donner de précieuses indications aux Suns sur les systèmes de jeu et les tendances de ses anciens coéquipiers.

Pour son retour à la Ball Arena cette nuit, il a été plutôt sobre, inscrivant 5 points qui ont contribué à distancer Denver dans le deuxième quart-temps. Personne n’a pour autant oublié de quoi il était capable à Denver, à commencer par son ancien coach Mike Malone, qui se mordrait presque les doigts de l’avoir laissé filer. « J’aimerais vraiment que Craig porte encore l’uniforme des Nuggets de Denver ». Là encore, la marque de respect ultime !