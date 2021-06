Encore menés 2-0, les Clippers ne paniquent pas

Encore raté ! Comme dans le Game 1, les Clippers n’ont pas été loin de récupérer l’avantage du terrain sur le parquet d’Utah. Mais après le contre décisif de Rudy Gobert, ce sont Royce O’Neale, Joe Ingles et Donovan Mitchell qui ont fait preuve de davantage de maîtrise dans le « money-time » pour accompagner le Jazz vers une nouvelle victoire (117-111).

Pour les Clippers, la situation est forcément compliquée, mais pas catastrophique, eux qui ont par exemple renversé Dallas au tour précédent après avoir perdu les deux premiers matchs de la série, à la maison ! Entre deux adversaires très proches l’un de l’autre, l’envie fera la différence sur les deux prochains matchs au Staples Center selon Kawhi Leonard.

« Nous devons tous mettre notre volonté sur le terrain, voir ce que nous avons fait dans les deux premiers matchs, essayer de limiter nos erreurs et juste s’appuyer là-dessus. On verra ce vendredi ce que l’on doit faire, mais il nous reste encore beaucoup de force. Donc nous sommes prêts à relever le défi ».

Des bonnes positions mais des tirs qui ne rentrent pas

Pas exempt de tout reproche dans ses choix et les systèmes proposés à ses joueurs, Tyronn Lue a pour sa part estimé que son équipe avait fait les bons choix en attaque, même lorsque ses troupes ont manqué neuf tirs de suite dans le « money-time », permettant aux locaux d’aligner un 14-2 pour l’emporter. Ses Clippers ont fait ce qu’il fallait sur ces deux premiers matchs, il n’a manqué que la victoire.

« Qu’est-ce que vous pouvez vouloir de plus ? On a eu quatre ou cinq tirs à 3-points bien ouverts que nous n’avons pas mis », a-t-il rappelé sur cette nouvelle fin de match frustrante. « Nous savions que Rudy Gobert allait venir en aide et que nos shooteurs allaient être ouverts. Il nous fallait juste mettre des bons tirs, ce que nous n’avons pas fait. Espérons qu’au prochain match, ils tomberont ».

Comme l’a souligné également Paul George, il ne manque pas grand-chose pour que la pièce finisse par tomber du bon côté. Même si la marge d’erreur sera d’autant plus réduite, l’objectif des protégés de Steve Ballmer sera d’engranger deux victoires à la maison afin de s’assurer de revoir le Staples Center pour un Game 6.

« C’est un adversaire difficile, ils n’ont pas fini premiers à l’Ouest pour rien », a-t-il reconnu. « Mais on l’aborde comme face à Dallas. On a encore l’impression de pouvoir améliorer beaucoup de choses sur beaucoup de possessions, des choses qui nous font mal alors que c’est de notre faute (…). Il y a beaucoup d’obstacles à franchir. Mais nous sommes optimistes et pensons que nous pouvons reprendre le contrôle de la situation, rentrer à la maison, prendre un match après l’autre, et essayer d’égaliser ».