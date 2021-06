Rudy Gobert raconte son contre décisif

NBA – Le Français a réussi le contre le plus important de ces playoffs. Du bout des doigts pour éviter que les Clippers n’arrachent la prolongation.



On ne sait toujours pas s’il va récupérer son trophée de meilleur défenseur de l’année mais Rudy Gobert ne pouvait rêver plus belle scène pour marquer les esprits. Arrivé à la salle avec le maillot du regretté Mark Eaton sur le dos, Gobert a verrouillé la victoire du Jazz en contrant le dernier tir de Marcus Morris. Les Clippers ont cherché ce tir à 3-points pour égaliser, et Gobert a mis fin à leurs rêves de prolongation.

« On menait de trois points et on savait qu’il fallait qu’ils marquent à 3-points pour égaler. Kawhi avait la balle, et Joe a changé sur lui, et on l’a forcé à passer. J’ai en quelque sorte feinté d’aller aider, et je savais qu’ils allaient servir Morris. J’ai donc essayé de contester le tir du mieux que je pouvais » raconte le Français.

« J’adore ce genre de moment »

Et il a fait mieux que le contester puisqu’il le contre proprement, du bout des doigts. « J’ai essayé de rester concentré sur l’action » poursuit-il. « Mes coéquipiers ont confiance en moi pour réaliser des actions en défense comme en attaque en fin de match. J’adore ce genre de moment. Dans un match serré, on a l’opportunité d’avoir un impact. On ne peut pas se préoccuper uniquement des points qu’on marque. C’est ce que font les meilleures équipes : trouver un moyen de gagner même dans des matches comme ça. »

Qu’a-t-il pensé de la stratégie de « small ball » proposée par Tyronn Lue ? « C’est différent par rapport au fait de défendre sur des intérieurs classiques. Mais les chiffres le confirment, je suis à l’aise face à n’importe quel cinq. On savait qu’ils allaient jouer small ball. On était prêts qu’ils choisissent Nicolas Batum ou Ivica Zubac. On a simplement essayé de leur compliquer les choses. Il faut être prêt à affronter n’importe quel cinq, et à s’appuyer sur nos points forts. »