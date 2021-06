DeMarcus Cousins davantage utilisé pour gêner Rudy Gobert ?

À un contre de Rudy Gobert près, les Clippers auraient pu peut-être arracher la prolongation, et se donner cinq minutes de plus pour décrocher la 1ère manche. Malheureusement pour eux, les immenses bras du Français ont fait la différence et Tyronn Lue doit désormais chercher des solutions pour retrouver le goût de la victoire. Face à un Jazz reposé, les Clippers ont peut-être failli dans le domaine physique, sans doute fatigués par leur série en sept manches contre Dallas. Mais ce n’est pas le moment de chercher des excuses.

« Ce sont les playoffs donc tu dois être prêt à tout pour gagner. On ne se plaint pas » prévient Kawhi Leonard. « Je prend du plaisir et je joue au basket. C’est un défi que vous devez surmonter et tu peux y faire face en prenant du plaisir. »

Pour Tyronn Lue, tout est une question d’agressivité et de dureté. « On doit écarter le jeu. On ne peut pas se laisser intimider par les arbitres. Nous devons être physiques en attaque, trouver nos endroits préférentiels afin d’exécuter nos systèmes et prendre nos tirs. »

Un pivot plus classique

Pour l’entraineur des Clippers, il faut limiter l’impact de Rudy Gobert, élu défenseur de l’année, dans la raquette, et donc le forcer à jouer au large. « Quand Rudy (Gobert) te défend en 1 contre 1 ou qu’ils changent sur les écrans, il faut shooter car si tu vas dans la raquette, ils ont de l’envergure et il n’y a aucun moyen de ressortir le ballon. Rudy est très fort pour ça » reconnaît Lue.

Comme face aux « tours jumelles » de Dallas, Lue a opté pour le « small ball » avec Nicolas Batum décalé à l’intérieur pour faire sortir Gobert. Dans la deuxième manche, il pourrait faire davantage confiance à Demarcus Cousins qui peut être efficace de loin, tout en répondant au défi physique.

« On doit trouver des minutes à DeMarcus Cousins » avoue Lue au LA Times. « C’est dur de jouer avec deux pivots quand tu commences avec un cinq de petite taille mais j’ai aimé ce qu’il a apporté avec sa dureté et son physique et nous allons en avoir besoin dans cette série. »

Même s’il a concédé rapidement des fautes, DeMarcus Cousins a apporté de belles choses sur ses quatre minutes de jeu : 6 points, 3 rebonds et 1 contre. A l’instar d’un Jonas Valanciunas, l’ancien pivot des Kings peut faire travailler le Français dans un style plus « classique » près du cercle. Mais est-ce suffisant pour gêner un Gobert au sommet de son basket ?