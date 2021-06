Les Cavaliers rapatrient leur équipe de G-League à Cleveland

En vacances depuis bientôt un mois, les Cavaliers ont annoncé qu’ils rapatriaient leur équipe de G-League, le Canton Charge, à Cleveland même et non plus à Canton, ville également située dans l’État de l’Ohio.

Une informée révélée dans un premier temps par The Athletic, puis confirmée par la franchise, qui précise surtout que les rencontres à domicile du Canton Charge ne se dérouleront plus au Civic Center mais désormais au Wolstein Center, dès le mois de novembre prochain et pour les dix années à venir. Une salle actuellement utilisée par les Vikings de Cleveland State, présents en NCAA.

Un choix qui s’inscrit dans la continuité des autres équipes de G-League, comme celles des Wizards ou des Nuggets, qui cherchent à se rapprocher des franchises NBA auxquelles elles sont affiliées.

« Leur déménagement est motivé par un désir de se rapprocher du centre d’opérations des Cavaliers », rapporte Thomas Bernabei, le maire de la ville de Canton, dans un communiqué. « Nous avons travaillé dur pour les conserver [à Canton], mais nous respectons leur décision et nous leur souhaitons le meilleur. Nous apprécions également leur engagement permanent pour soutenir les jeunes et les communautés minoritaires de notre ville. Nous les remercions pour leur passage au Civic Center, et nous resterons des fans des Charge et des Cavs. »

Et, d’un point de vue logistique, cette décision fait sens elle aussi, puisqu’elle permettra ainsi aux Cavs de faciliter les allées et venues entre la NBA et la G-League de certains de ses joueurs, notamment les « two-way contracts ».

« Nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre notre croissance au Wolstein Center, où la proximité avec [le centre d’entraînement et la salle] des Cavaliers renforcera la synergie entre les deux équipes et favorisera davantage le développement de l’effectif, ce qui aura un impact important pour nous », se réjouit Brendon Yu, le dirigeant du Canton Charge, dans ce même communiqué.